Оффшорные фирмы могут отсудить конфискованные "деньги Януковича" - Горбатюк

Оффшорные фирмы могут отсудить обратно конфискованные деньги бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Об этом заявил руководитель департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк, передает Радио Свобода.

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"Конечно, если есть фирмы, которые оспаривают и которые получат отказ в этом, и которые могут быть так называемыми добросовестными приобретателями, действительно они могут обращаться в европейские суды и рассчитывать, что европейский суд будет к ним прислушиваться", - сказал прокурор.

Как сообщал УНИАН, 28 марта Краматорский городской суд принял решение о спецконфискацию 1,5 млрд долларов Януковича и его окружения в рамках процесса против бывшего директора компании «Газ Украины-2020» Аркадия Кашкина.

Через месяц решение вступило в силу, и конфискованные средства были перечислены в госбюджет.

Президент Украины Петр Порошенко заявил тогда, что конфискованные средства пойдут, в первую очередь, на укрепление украинской армии.

22 мая генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что Генпрокуратура предпринимает шаги, чтобы засекретить решение Краматорского городского суда, которым были конфискованы средства Януковича и его окружения. «Решение Краматорского суда... Мы действительно делаем шаги, чтобы засекретить данное решение с целью обеспечения безопасности ключевого свидетеля, вернее не свидетеля, а лица, заключившего соглашение», - сказал он.

Тогда Луценко заявил, что «никаких юридических секретов у нас нет, но для нас очень важно обеспечить безопасность свидетеля, тем более, есть уже следующие лица, которые помогают нам идти тем же путем в отношении других активов». Он заверил, что «этот член преступной организации, который пошел на соглашение со следствием, согласился на активное участие и получение денежного вознаграждения за участие в фиктивном предпринимательстве и легализации средств преступной организации».

В сентябре 2017 года в ГПУ сообщили, что первая часть средств из 200 миллионов долларов окружения экс-президента Украины Виктора Януковича, конфискованных по решению суда, поступили в госбюджет.