Вехи года. Многоликий Донбасс, диалектика власти и оппозиции и "осень реформ" под парламентским куполом

Вряд ли кто-нибудь сегодня возьмется предсказать, когда на Донбассе наступит мир, когда с востока Украины уберутся восвояси российские «кураторы» и многочисленные «солдаты удачи» из разных субъектов РФ. Вспышка боевой активности в начале 2017-го не привела к существенным изменениям на линии разграничения, на Светлодарской дуге наши военные сумели занять несколько населенных пунктов в серой зоне, уже в конце декабря боевики «вспомнили» о наличии у них «Градов». Обсуждение перспективы появления «голубых касок» ООН зашло в тупик геополитических интересов. Обмен пленными 73 на 233 стал самым масштабным с начала конфликта и заронил семена надежды на возвращение домой всех удерживаемых в тюрьмах сепаратистов украинских граждан. Поставки американского (и не только) оборонительного летального оружия стало возможным благодаря стойкости ВСУ на Донбассе и внешнеполитической активности Петра Порошенко.

С Донбассом было связано и одно из главных событий в экономической жизни – блокада транспортного сообщения с ОРДЛО, в ходе которой были перерезаны экономические связи с временно неконтролируемыми территориями, что обошлось Украине приблизительно в 1% ВВП. На фоне общих показателей экономического роста в 2017 году потеря оказалась внушительной. Правительство рискнуло поднять вдвое размеры минимальной зарплаты, несмотря на опасения ряда экономистов, и этот шаг, по всей вероятности, позволит нашей стране уйти с последнего места в Европе по размеру средней заработной платы. К категории позитивных изменений можно отнести и заметную активизацию ремонта и строительства дорог практически по всей территории страны.

Противостояние власти и оппозиции в политической сфере так и не вылилось в борьбу за проведение досрочных парламентских выборов с прицелом на инициирование вдогонку президентских. Похоже, в политикуме сформировался консенсус относительно отказа форсировать проведение сдвоенной избирательной кампании. Мозаика рейтингов на протяжении года была довольно пестрой, с отчетливо заметным дефицитом новых лиц. Появление в президентском рейтинге Святослава Вакарчука, не заявлявшего об участии в будущей борьбе за главный пост в стране, выглядит воплощением отложенной надежды на усиление роли новых лиц в большой украинской политике.

Приключения Михеила Саакашвили после утраты украинского гражданства заслуживают отдельного сюжета. Бывший президент Грузии, еще в ноябре 2016-го покинувший пост главы Одесской ОГА, отчаянно пытался привлечь к себе внимание, однако это у него получалось не всегда конструктивно. И превращение акции «За большую политическую реформу» в «михинг» одного политика, и перипетии в отношениях с правоохранителями, и «опасные связи» окружения Саакашвили с Сергеем Курченко не помогли ему, а скорее навредили. Лидер «Руха новых сил» своими действиями и заявлениями все больше напоминает новогодний фейерверк, претендующий на статус маяка.

Необходимо вспомнить о потерях минувшего года. Контрразведчик Александр Хараберюш в Маиуполе и разведчик Максим Шаповал в Киеве были уничтожены с помощью «адских машинок», что напоминает о всепроникающем характере гибридного противостояния с Россией. Второе за несколько месяцев покушение на Амину Окуеву оказалось удачным, ее супруг Адам Осмаев сумел выжить. Уход Любомира Гузара подчеркнул, сколь мало в современной Украине истинных моральных авторитетов.

Заслуженно критикуемая за низкий коэффициент полезного действия Верховная Рада осенью 2017 года совершила подвиг, приняв новый закон «Об образовании» и сдвинув с места пенсионную и медицинскую реформы, за которые государство не могло взяться с момента провозглашения независимости. Особой ценности эти решения обретают в условиях деятельности парламентской коалиции на основах конспирации – ее поименный список так и не стал достоянием гласности.

Ситуация вокруг НАБУ и НАПК привлекала внимание на протяжении всего года. Если ведомство Артема Сытника может занести себе в актив задержания Николая Мартыненко, Романа Насирова, «янтарное дело» с участием парламентариев Борислава Розенблата и Максима Полякова, создание проблем Авакову-младшему, то коллегам Натальи Корчак похвастаться особо нечем: проверка электронных деклараций не стала по-настоящему масштабной и эффективной. Антикоррупционная риторика активно используется для политического давления на представителей власти, и в наступившем году, она станет более заметной. Интересно, как проявит себя в 2018 году Государственное бюро расследований, недавно получившее руководство.

Генеральная прокуратура, отношения которой с НАБУ оставляют желать лучшего, не только начала процесс по делу о государственной измене Виктора Януковича, но и конфисковала более 50 миллиардов гривен со счетов его окружения в Ощадбанке. Этот шаг вызвал заметное раздражение профессиональных антикоррупционеров.

На четвертом году гибридного противостояния с Россией Украина начала бороться за сознание своих граждан. В мае ограничено использование российских социальных сетей и Интернет-поисковиков. Украинский язык постепенно становится доминирующим в эфире отечественных FM-станций, а фильм о боях в Донецком аэропорту «Киборги» стал лидером кинопроката в 2017 году.