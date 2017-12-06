На борьбу с Россией приходится 70% работы: Грицак рассказал о потерях СБУ за время конфликта на Донбассе

Служба безопасности Украины 70% рабочего времени направляет на противодействие российской гибридной агрессии против Украины.

Читайте такжеГрицак считает, что украинские чиновники должны ездить в Россию только с разрешения МИД Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время выступления с трибуны Верховной Рады Украины заявил председатель СБУ Василий Грицак.

"Около 70% нашего рабочего времени и усилий мы направляем на противодействие российской гибридной агрессии против Украины и локализации деятельности ее специальных служб. Хочу акцентировать ваше внимание, что даже сейчас в эти минуты в зоне АТО находится более 900 сотрудников Службы безопасности", - сказал он .

Также Грицак сообщил, что со времени проведения АТО на Донбассе 23 сотрудника СБУ погибли, а более 100 - получили ранения.