Луценко призвал Саакашвили явиться к следователю для получения процессуальных документов

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко призвал лидера партии «Движение новых сил» Михеила Саакашвили явиться к следователю для получения процессуальных документов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая в Верховной Раде.

По его словам, в течение ближайших 24 часов правоохранители сделают все возможное, чтобы Саакашвили получил подозрение.

Читайте такжеЛуценко: побег Саакашвили из-под стражи впоследствии повлияет на избрание ему меры пресечения

«Через 24 часа вся правоохранительная система Украины сделает все необходимое, чтобы апатрид Саакашвили предстал перед следователем для предъявления подозрения, а затем перед судом», - заявил он.

«Тем не менее, будучи человеком, который заботится о спокойствии в Украине, считаю, что приход к следователю СБУ завтра с 9.00 лично Саакашвили избавит страну от лишних потрясений. Призываю Саакашвили... прийти к следователю украинского государства для получения законным способом процессуальных документов», - подчеркнул генпрокурор.

Он также отметил, что протестующие под Радой также должны в течение суток определиться со своей позицией, учитывая обнародованную информацию.

"Но надо прекратить наконец выполнять сценарий Москвы", - сказал он.