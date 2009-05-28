Глава СБУ советует Януковичу посмотреть, из какой он области

Председатель Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО категорически не соглашается с заявлением лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА, что возбуждение уголовного дела по факту совершения в Украине геноцида в 1932-33 годах является «провокацией». Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода" вечером 27 мая, сообщает пресс-служба СБУ.

«Называть это «провокацией», или втягивать политиков в этот процесс весьма опасно, – сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО. – Что касается утверждений политиков, то я бы советовал посмотреть, из каких они областей. Например, Донецкая область – это сотни населенных пунктов, уничтоженных голодом».

По словам В.НАЛИВАЙЧЕНКО, возбуждение уголовного дела «не является шагом ни против России, ни против любого другого государства или народа».

«Геноцид происхождения из Украины защитит, в том числе, и Российскую Федерацию. Поскольку таким образом будет понятно, что репрессии были и на их территории. И концлагеря были переведены в Казахстан и Россию. Я уверен, что следственные и правоохранительные органы России как раз могут подхватить такое наше расследование, поддержать и выйти на собственное расследование, выяснив, кто уничтожал гражданское население в России миллионами и в долгие сроки», – отметил председатель Службы безопасности Украины.

Как сообщал УНИАН, на днях СБУ сообщила о возбуждении уголовного дела по факту геноцида в Украине в 1932-1933 годах, в результате которого погибли миллионы граждан.

27 мая лидер Партии регионов В.ЯНУКОВИЧ заявил по поводу возбуждения СБУ уголовного дела по факту совершения в Украине геноцида в 1932-33 годах, что «такие действия не выдерживают никакой критики». «Более того, я назвал бы такую постановку вопроса провокационной и безответственной», – говорится в заявлении В.ЯНУКОВИЧА. «Голодомор нужен нынешней власти для того, чтобы ухудшать и без того плохие отношения с Российской Федерацией. Известно, что для России как правопреемника СССР эта тема является особенно чувствительной», – отметил лидер регионалов.