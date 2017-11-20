Порошенко заявил о намерении углубить безвиз с Евросоюзом

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Украина будет добиваться подписания ассоциации с Шенгенской зоной по безвизовому режиму и более тесной секторальной интеграции с Евросоюзом.

Об этом Порошенко сообщил во время выступления на церемонии памяти погибших героев Революции достоинства и бойцов АТО сегодня в Днепре.

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«На саммите Украина - ЕС еще летом я предложил лидерам Евросоюза инициативы по постепенной секторальной интеграции Украины - это интеграция Украины в энергетический союз ЕС», - заявил он.

«Очень важно смотреть в будущее и присоединиться к общему цифровому рынку Евросоюза. Мы получили четкую позицию и Европарламента, и Еврокомиссии, двери в общий цифровой рынок Евросоюза для Украины и украинцев открыты», - добавил президент.

По его словам, украинская власть сделает все возможное, чтобы Украина «быстрее и качественнее вернулась в Европу».

«Мы предложили еще один формат отношений на будущее - это подписание ассоциации с Шенгенской зоной, то есть углубления безвиза. Еще одна позиция - это ориентир на таможенный союз Евросоюза, чтобы не было никаких таможенных проверок, и мы создали единое таможенное пространство с ЕС», - добавил президент.

Порошенко отмечает, что эти идеи нашли полное отражение в рекомендациях Европарламента, «демонстрируя, что Украина остается на первых пунктах повестки дня ЕС и имеет твердую и надежную поддержку в Европарламенте».

Как сообщал УНИАН, 15 ноября Европейский парламент проголосовал за рекомендации саммита «Восточного партнерства» создать для Украины, Молдовы и Грузии модель «Восточное партнерство плюс».

Соответствующее голосование состоялось в Страсбурге в рамках планерного заседания Европарламента.

«За» проголосовали 519 депутатов, против - 114, воздержались - 47.