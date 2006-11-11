На съезде НСНУ объявлен перерыв, чтобы урегулировать ситуацию

Председатель совета партии «Народный Союз «Наша Украина» Роман БЕССМЕРТНЫЙ предложил делегатам съезда НСНУ избрать председателя партии на общепартийных выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая на съезде, Р.БЕССМЕРТНЫЙ отметил, что это может быть компромиссным решением, и объявил перерыв в работе съезда на 5 минут для того, чтобы делегации обсудили это предложение.

Однако после голосования за изменение устава, согласно которому руководителя партии должен был бы избирать съезде и после того как это предложение не было поддержано, практически половина делегатов съезда начали скандировать «Ганьба». И блокировать все другие решения, в том числе и об изменении названия партии.

Также было выражено недоверие к результатам голосования, и руководителю контрольно-ревизионной комиссии партии Михаилу ПОЛЯНЧИЧУ было поручено провести проверку, но зал не успокоился, тогда Р.Бессмертный вышел с выше приведенным предложением.

В эти минуты в работе съезда объявлен перерыв до 19.30, а руководители региональных делегаций приглашены в комнату президиумы для обсуждения ситуации.