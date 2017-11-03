Умеров: меня освободили из своего собственного дома

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров не считает свою выдачу реальным освобождением. Об этом он сказал в в интервью Цензор.НЕТ.

"Я им (спецслужбам РФ, - ред.) еще при первом разговоре несколько раз повторил, что не собираюсь оставлять Крым. Я и сейчас не согласен с тем, что со мной произошло. Если бы мне сказали: "Мы тебя освобождаем, но ты должен уехать из Крыма", я бы не согласился. Я готов был идти в колонию, потому что срок не особо большой", - подчеркнул замглавы Меджлиса.

По мнению Умерова термин "освобождение" может быть полноценно применен к его соратнику Ахтему Чийгозу.

"Ахтем из тюрьмы освобожден, это действительно освобождение. А я - лишился Крыма. Меня освободили из дома. Из своего собственного дома", - сказал он.

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Как ранее сообщалось, 25 октября представителей Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, незаконно осужденных оккупантами в оккупированном Крыму, выдали Турции.

Напомним также, подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд 27 сентября приговорил Умерова к двум годам колонии-поселения. Также ему запрещено два года заниматься публичной деятельностью и выступать в СМИ. При этом прокурор просил для Умерова условное лишение свободы на 3 года и 6 месяцев с испытательным сроком на три года и запретом на три года заниматься публичной и преподавательской деятельностью. Умерова обвиняли якобы в публичных призывах к сепаратизму. Он называл возбужденное против него уголовное дело политически мотивированным.