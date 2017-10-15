Позиция Польши относительно закона об образовании будет после консультаций образовательных ведомств двух стран - Пекло

Позиция польской стороны относительно украинского закона об образовании будет после консультаций образовательных ведомств Украины и Польши.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол Республики Польша в Украине Ян Пекло заявил журналистам во время открытия мурала с изображением Иоанна Павла II в Киеве.

«По поводу языкового закона. Позиция у нас будет после консультаций между нашими министерствами образования. Мы еще не знаем, каким будет процесс, и мы хотим узнать, как украинская сторона хочет всё делать. Мы хотим всё обсудить», - сказал он.

Также, добавил Пекло, запланирована консультация по закону об образовании с польским меньшинством в Украине.

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Как сообщал УНИАН, 25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об образовании», языковые положения которого (статься 7 относительно языка образования в Украине) вызвали беспокойство ряда стран, в частности Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.

Новым законом в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

Порошенко поручил Министерству иностранных дел и Министерству образования и науки провести по поводу этого закона необходимые консультации с европейскими партнерами, в частности с Советом Европы.

28 сентября министр иностранных дел Павел Климкин направил статью 7 закона «Об образовании» на рассмотрение Венецианской комиссии. Ее заключение по закону будет готово к декабрю.

12 октября в Парламентской ассамблее Совета Европы приняли резолюцию с рекомендациями Украине относительно закона об образовании в части языков национальных меньшинств.