Путин: ничего импортного не ем
09:24, 29 апреля 2009Политика
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Как премьер РФ поддерживает своего производителя
Премьер-министр РФ Владимир Путин не ест импортных продуктов питания
Так он ответил на вопрос читателя газеты "Аргументы и факты", интересовавшегося, как Путин поддерживает отечественного производителя. "Ничего импортного не ем", - приводит издание слова премьера. Также Путин сообщил, что носит, главным образом, одежду и обувь отечественных производителей.
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