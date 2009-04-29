Путин: ничего импортного не ем

Премьер-министр РФ Владимир Путин не ест импортных продуктов питания

Так он ответил на вопрос читателя газеты "Аргументы и факты", интересовавшегося, как Путин поддерживает отечественного производителя. "Ничего импортного не ем", - приводит издание слова премьера. Также Путин сообщил, что носит, главным образом, одежду и обувь отечественных производителей.

Эхо Москвы