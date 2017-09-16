Экс-генсек НАТО призвал США положительно рассмотреть предоставление Украине вооружения
Он высказал мнение, что необходимо предпринять нужные шаги, чтобы оказать максимальное давление на Россию.
Бывший генеральный секретарь НАТО, внештатный советник президента Украины Андерс Фог Расмуссен призывает США положительно рассмотреть предоставление Украине летального оборонительного вооружения.
Читайте такжеЭкс-генсек НАТО увидел "дьявола" в предложении России по миротворцам на ДонбассеКак передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время выступления на 14-й ежегодной международной конференции «Ялтинская европейская стратегия» (YES) сегодня в Киеве.
"По моему мнению, мы должны осуществить необходимые шаги, чтобы оказать максимальное давление на Россию", - заявил Расмуссен.
"Я считаю, что по крайней мере американцы должны положительно рассмотреть доставку летального оборонительного вооружения Украине", - добавил экс-генсек Альянса.
"Мы должны усилить санкции против России", - убежден он.
Также он сказал, что сейчас не удастся вернуть оккупированный Россией Крым, но надо продолжать идти по пути усиления давления и санкций. "Мы не должны никогда признавать незаконную аннексию Крыма Российской Федерацией", -добавил Расмуссен.