На Луганщине вывесят рядом красные и желто-голубые флаги

9 мая на всех административных зданиях в Луганской области наряду с государственным флагом Украины вывесят и красные флаги.

Такое решение принял Луганский областной совет, сообщили УНИАН в пресс-службе облсовета.

Согласно решению, за которое проголосовали 92 депутата (из 120 депутатов областного совета на сессии присутствовали 96), городским и районным администрациям Луганской области рекомендовано 9 мая в рамках празднования 64-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне использовать символику этой войны, главная из которых – красный флаг.