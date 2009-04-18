На Луганщине вывесят рядом красные и желто-голубые флаги
16:15, 18 апреля 2009Политика
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Решение облсовета к Дню Победы
9 мая на всех административных зданиях в Луганской области наряду с государственным флагом Украины вывесят и красные флаги.
Такое решение принял Луганский областной совет, сообщили УНИАН в пресс-службе облсовета.
Согласно решению, за которое проголосовали 92 депутата (из 120 депутатов областного совета на сессии присутствовали 96), городским и районным администрациям Луганской области рекомендовано 9 мая в рамках празднования 64-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне использовать символику этой войны, главная из которых – красный флаг.
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