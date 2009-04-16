ГПУ пугает ответственностью за заявления по отравлению Ющенко

Генеральная прокуратура Украины предостерегает политиков и журналистов от вмешательства в деятельность этого правоохранительного ведомства по расследованию уголовного дела о покушении на жизнь государственного деятеля Виктора ЮЩЕНКО.

Соответствующее заявление сегодня распространила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

“В средствах массовой информации появляются комментарии и произвольные рассуждения журналистов, обозревателей и отдельных политиков относительно хода расследования по уголовному делу о покушении на жизни государственного деятеля В.ЮЩЕНКО, в которых выражается сомнение в самом факте его отравления, делаются попытки проведения параллельного расследования по данному уголовному делу. Пресс-служба Генеральной прокуратуры уполномочена в очередной раз заявить, что факт отравления В.ЮЩЕНКО доказан следственным путем, заключениями экспертиз с привлечением международных специалистов, и считается совершенным фактом, который сомнению не подлежит”, - говорится в заявлении.

Пресс-служба Генпрокуратуры также обращает внимание на то, что в соответствующих решениях Конституционного Суда Украины указано на неправомерность любых предложений, указаний и требований к прокурорам по вопросам, которые составляют их компетенцию, предусмотренную Конституцией Украины, и отмечено, что никто, в том числе и народные депутаты, не имеют права обращаться к органам прокуратуры и прокурорам с требованиями, предложениями или указаниями по вопросам досудебного следствия по конкретным уголовным делам.

Кроме того, в положениях статьи 37 Закона Украины “Об информации” отмечается, что не подлежат предоставлению для ознакомления официальные документы, которые содержат в себе информацию об оперативной и следственной работе органов прокуратуры, МВД, СБУ, работе органов дознания и суда в тех случаях, когда ее разглашение может навредить оперативным мерам, расследованию или дознанию, нарушить право человека на справедливое и объективное судебное разбирательство его дела, создать угрозу жизни или здоровью любого человека и тому подобное.

Пресс-служба Генпрокуратуры также напоминает, что в соответствии со статьей 121 Уголовно-процессуального кодекса Украины данные досудебного следствия можно объявить лишь с разрешения следователя или прокурора, и в том объеме, в котором они признают возможным.

В заявлении также отмечается, что частью 2 статьи 387 Уголовного кодекса Украины предусмотрена уголовная ответственность за разглашение данных досудебного следствия или дознания, совершенное судьей, прокурором, следователем, работником органа дознания, оперативно-розыскного органа независимо от того, участвовало ли это лицо непосредственно в досудебном следствии или дознании.

“Учитывая это, мы убедительно рекомендуем журналистам, политикам и лицам, которые занимают особо ответственное должностное положение в государстве, воздерживаться от подобных комментариев, заявлений и действий. Предостерегаем всех от вмешательства в деятельность правоохранительного органа с целью принятия незаконных решений, что преследуется законом”, - говорится в заявлении пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины.