Реформа образования: Парубий заявил о компромиссе насчет языка обучения

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий уверяет, что народным депутатам удалось найти компромисс относительно нормы о языке обучения в законопроекте об образовании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на вечернем заседании парламента, говоря о результатах совещания, состоявшегося во время перерыва после утреннего заседания.

«Нам удалось выйти на компромиссную позицию, которая будет предусматривать определенную поэтапность введения языка обучения», - отметил Парубий.

По его словам, текст соответствующей поправки в законопроект будет распечатан и роздан народным депутатам.

Председатель парламента выразил надежду, что депутаты поддержат это предложение.

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Как сообщал УНИАН, сегодня на утреннем заседании Верховной Рады во время рассмотрения во втором чтении проекта закона «Об образовании» (№3491-д) состоялась жесткая дискуссия по поводу статьи 7, в которой говорилось, в частности, о языке обучения в заведениях, где учатся представители национальных меньшинств и коренных народов.

В редакции статьи 7, которую министр образования и науки Лилия Гриневич назвала компромиссной, говорится, что лицам, принадлежащим к коренным народам и национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским. Предполагается, что в коммунальных учреждениях дошкольного и общего и среднего образования будет постепенное увеличение на каждом последующем уровне этого образования количества учебных предметов, изучаемых на украинском языке.

В то же время депутат от «БПП» Оксана Билозир настаивала на поддержке её поправки №131, в соответствии с которой лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, обеспечивается право на изучение родного языка в учебных заведениях.

В связи с этой дискуссией Верховная Рада отложила на вечернее заседание рассмотрение поправок, касающихся языка обучения.