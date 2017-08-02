"Народный фронт" призвал Порошенко не пересматривать закон о Конституционном Суде

Об этом говорится в сегодняшнем заявлении фракции "Народного фронта" в ответ на информацию о намерении президента Петра Порошенко внести в парламент предложения с изменениями в закон в части избрания уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

"Народный фронт" уверен, что на президента осуществляется давление для того, чтобы закон был изменен вопреки здравому смыслу и были внедрены нормы, которые противоречат доказанной юридической практике и принятому ранее решению Конституционного Суда.

"Наша фракция настаивает на следующем. Первое – изменение нормы избрания омбудсмена через открытое голосование во время сессионного заседания - соответствует правовой позиции, поскольку в 2012 году КСУ, опираясь на статью 84 Конституции Украины, признал неконституционным положение Регламента, которые предусматривали тайное голосование бюллетенями. Поэтому попытки внести изменения в действующий закон автоматически порождают правовой конфликт", - подчеркнули в "Народном фронте".

В политсиле также указывают, что именно открытое голосование за кандидатуру омбудсмена гарантирует ответственность каждого депутата, убирает вероятные коррупционные интересы, которые могут возникать при тайном голосовании, и предоставляет избирателям возможность анализировать деятельность как своего депутата, так и парламента в целом. Тайное голосование отстаивают прежде всего те, кто хочет за спиной у общества за сговор протолкнуть своего кандидата.

"Народный фронт" напоминает, что парламент открытым голосованием избирает председателя Верховной Рады, премьер-министра Украины, главу СБУ, Генерального прокурора и т. п, но избрание омбудсмена по извращенной логике выведено за скобки абсолютно нормальной практики", - подчеркивается в заявлении.

"И последнее. В законе "О Конституционном Суде Украины" введение открытой формы избрания омбудсмена не является уникальным. Так же отныне открытым голосованием, а не бюллетенями, будут избираться судьи КС. Это открытость перед обществом, которая, по нашему убеждению, является одним из ярких признаков демократии и парламентаризма", - считают в НФ.

"Народный фронт", как член коалиции большинства совместно с фракцией БПП, которое носит имя президента Украины, верит, что глава страны не позволит манипуляциям и интригам, провокациям и правовому нигилизму влиять на отмену прогрессивных и эффективных законодательных норм, принятых парламентом в том числе при поддержке фракции Блока Петра Порошенко и введенных в действие за подписью самого президента Украины.