Тернопольскому суду не понравилась подпись Тимошенко под иском БЮТ

Тернопольский окружной административный суд оставил без рассмотрения иск Блока Юлии Тимошенко с требованием отменить результаты досрочных выборов депутатов Тернопольского областного совета.

Об этом идет речь в переданном УНИАН сообщении партии «Единый центр».

По данным партии, в своем иске БЮТ требовал признать противоправным и отменить протокол ТИК от 15 марта 2009 года «Об итогах голосования и результатах внеочередных выборов депутатов Тернопольского областного совета», признать незаконными действия ТИК по обнародованию результатов выборов и признать отсутствие правовых оснований для проведения 15 марта 2009 года внеочередных выборов депутатов Тернопольского облсовета.

Исковое заявление было подписано премьер-министром, лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО.

Пресс-служба отмечает, что суд отказался рассматривать иск именно из-за того, что он был подан от имени премьер-министра, которая не может выступать стороной в этом деле.