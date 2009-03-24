Тимошенко знает «визги» оппозиции - ответ у нее уже «на выходе»

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отвергает обвинения оппозиции в отсутствии у правительства антикризисной программы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Я знаю визги оппозиции о том, что не существует антикризисной программы. Хочу отметить, что с начала этого года и в конце прошлого года был принят целый ряд антикризисных законов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр напомнила, что речь идет о комплексном антикризисном законе, который рассматривался одновременно с законом о государственном бюджете на 2009 год, а также законах об антикризисных мерах в строительной отрасли, в аграрном секторе и авиастроении.

«Сейчас на выходе находится уже во втором чтении целый ряд антикризисных законов. Поэтому я хочу полностью опровергнуть все эти безосновательные заявления оппозиции о том, что антикризисной программы в государстве не существует. Она существует, она идентична антикризисным программам в других странах, и мы ее сегодня выполняем, хотя борьба с кризисом дается тяжело», - подчеркнула глава правительства.