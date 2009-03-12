В Москве смотрят сериал: девушка Юля мечется между двумя Викторами

Кремль, обжегшись на выборах 2004 года, в этот раз не будет ставить ни на одного из кандидатов в президенты Украины. Об этом в интервью еженедельнику "Комментарии:" заявил представитель России при НАТО Дмитрий РОГОЗИН. Этот дипломат, отмечает издание, часто исполняет роль рупора для озвучивания заявлений, которые Кремль не может высказать официально.

В частности, Д.РОГОЗИН отметил, что нынешние украинско-российские отношения напоминают ситуацию тяжелой семейной ссоры, после которой, однако, должно наступить примирение.

«Это стадия, когда произошла семейная ссора, побили посуду, наговорили друг другу всяких матерных слов. Здесь ничего хорошего нет, но после нее должна наступить другая стадия - стадия серьезного разговора, примирения», - заявил Д.РОГОЗИН в интервью еженедельнику «Комментарии:».

По мнению Д.РОГОЗИНА, Россия уже сейчас готова к разговору.

«Вы же видите, что в России стабильная политическая власть. Здесь все предельно понятно. Но то, что происходит в Украине, - это бразильский сериал. Девушка Юля мечется между двумя Викторами. И, невзирая на то, что имя "Виктор" переводится как победа, они от победы далеки», - сказал он.

В то же время российский дипломат отметил предсказуемость политики Юлии ТИМОШЕНКО, по крайней мере, в разрешении газового конфликта.

По его словам, Ю.ТИМОШЕНКО - "достаточно понятный и предсказуемый политик. Мы понимали, что ей нужен результат, успех на переговорах, нам тоже нужен был результат и успех, так же, как и европейцам. Все были заинтересованы в том, чтобы как можно скорее завершить эту газовую историю. И потом мы нашли компромиссное решение (…)".

«Что касается общения с остальными политическими персонажами, там все намного сложнее. Слишком много каких-то наносных ощущений, лишней заидеологизации власти, и в первую очередь Виктора Андреевича ЮЩЕНКО», - заявил Д.РОГОЗИН.

Но, несмотря на этот положительный опыт, Кремль, по мнению Д.РОГОЗИНА, на будущих президентских выборах в Украине не будет делать ставку на Ю.ТИМОШЕНКО.

«Кремль, по моему мнению, настолько обжегся на выборах 2004 года, что в этот раз никакого прямого привлечения Кремля не будет. Мы поняли, что это безрезультатно. Наше вмешательство вызывает обратную реакцию: некоторые граждане Украины считают, что следует делать назло Кремлю, и поддерживают не тех, кого Россия считает по-добрососедски настроенным политиком. Поэтому пусть теперь сам украинский электорат определяется, кто ему дорог, а кто нет», - сказал он.

Однако в должности Президента Украины Д.РОГОЗИН желал бы видеть прогнозируемого и прагматичного политика.

«Многих украинских политиков я знаю лично, они прекрасно знают меня, и мне все равно, кого изберет украинский народ. Но мне бы очень хотелось, чтобы народ выбирал более предсказуемых людей, которые будут руководствоваться не новыми идеологемами, чтобы доказать, что Христос был украинцем, а начнут разговаривать прагматично», - резюмировал политик.