События недели: версия читателей УНИАН – первые детали по отмене АТО, Порошенко в гостях у Трампа и конфуз Путина в США

Неделя была довольно интересно и насыщенной событиями, но обо всем по порядку. Наши читатели внимательно следили за развитием событий о деоккупации Донбасса еще на прошлой неделе – история с поисками альтернативы АТО началась с заявления главы СНБО Турчинова о том, что формат необходимо менять, поскольку он уже давно не соответствует сложившейся на данный момент обстановке. В условиях отсутствия какой-либо конкретики, тогда же и появились первые предположения о том, как именно будет осуществляться деоккупация.

На этой неделе ситуация немного прояснилась, но ответов на все вопросы пока не прозвучало. Согласно опубликованной в СМИ (официально не подтвержденной, но и не опровергнутой) концепции, ключевым пунктом будущего законопроекта является предоставление президенту Украины права применять Вооруженные силы и другие военные формирования в Луганской и Донецкой областях. На данный момент законодательство определяет только два основания для применения войск – это состояние войны и АТО. Кроме того, президенту дается право объявлять режим военного положения на территории этих двух областей.

Еще одна норма – уже законодательное определение неподконтрольных Киеву территорий «временно оккупированными». Этот правовой режим регулируется законом, который Верховная Рада приняла 15 апреля 2014 года после оккупации Россией Крыма. Здесь, правда, есть интересный нюанс – в концепции не указано, кем именно оккупированы отдельные районы Донецкой и Луганской областей.Также содержание документа не проливает ответов на основной вопрос - каким именно образом Украина будет добиваться освобождения временно оккупированных территорий.

Согласно трактовкенардепа и координатора группы «Информационное сопротивление» Дмитрия Тымчука, АТО предлагают заменить по сути военной операцией, руководимой не СБУ (как сейчас, в режиме АТО), а Оперативным штабом. А обговариваемый законопроект – это наш «гибридный ответ» России, позволяющий использовать украинскую армию для освобождения оккупированных россиянами территорий без юридического состояния войны с РФ.

В свою очередь, замминистра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука заверил, что принятие закона о деоккупации Донбасса не означает, что на следующий день Украина начнет полномасштабную войну, поскольку в преамбуле законопроекта четко написано о приверженности мирному решению проблемы и последовательности согласно Минских договоренностей.

Судя по заявлениям чиновников, причастных к разработке законопроекта, он по своей сути уже практически вылизан и согласован. Причина невнесения его в Раду на этой неделе только одна – Порошенко необходимо согласовать его ключевые положения с США и ЕС, поскольку, при всем желании сделать по-своему, без такого согласования ничего не получится.С большой вероятностью, черновой вариант документа уже увидели в Вашингтоне, он же обсуждался на встрече с Порошенко с Меркель. Учитывая тот факт, что Рада скоро разбегается на каникулы и принимать законопроект надо побыстрее, результаты переговоров могут быть ясны уже в начале следующей недели.

Собственно, визит Порошенко в США и встреча с Трампом стали еще одной важной темой, заинтересовавших наших читателей на этой неделе. В этой истории есть ряд как позитивных моментов, так и негативных. Дело в том, что несмотря на очевидный успех украинской дипломатии, которой удалось договориться и организовать этот визит, до самого последнего момента не было понятно, состоится ли встреча с Трампом – по состоянию на вечер 19 июня в Белом доме могли подтвердить встречу Порошенко только с вице-президентом США Майком Пенсом.

Но поздно вечером, когда Порошенко уже летел над США, появилось сообщение Белого дома следующего содержания: «Президент (Дональд Трамп, - УНИАН) встретится с советником по вопросам национальной безопасности МакМастером и приедет на встречу вице-президента Майкла Пенса с президентом Украины Петром Порошенко». Здесь стоит обратить внимание на несколько моментов. Первый - обычно встречам глав государств предшествует долгая и кропотливая работа различных служб, согласовывающих темы, которые будут обсуждаться в рамках встречи, тексты документов, которые могут быть подписаны по ее итогам и так далее. Решение Трампа встретиться с Порошенко за несколько часов до его прибытия свидетельствует о том, что никакой подобной работы американской администрацией особо проведено не было. Второй – интересен сам формат заявления – исходя из сообщения Белого дома следовало, что Трамп просто заглянет на встречу Порошенко с вице-президентом…

Стороны на встрече ограничились только общими фразами и комплиментами в адрес друг друга. По итогам переговоров Порошенко заявил, что получил твердую поддержку со стороны США в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины, а также поддержку в продолжении реформ. Белый дом в своем заявлении также ограничился общими фразами о том, что «Трамп встретился сегодня с президентом Украины Петром Порошенко, чтобы обсудить мирное урегулирование конфликта на востоке Украины, повестку дня реформ президента Порошенко и усилия в борьбе с коррупцией».

О низкой заинтересованности американской стороны может свидетельствовать как одинокий итоговый брифинг нашего президента на лужайке перед Капитолием, так и прозвучавший во время встречи вопрос американской прессы после короткой речи двух президентов. Так, американские журналисты попросили Трампа прокомментировать не итоги встречи с украинской стороной, а смерть американского студента, приговоренного в КНДР к 15 годам каторги и отпущенного назад на родину в состоянии комы.

Впрочем, утверждать, что визит стал провалом, тоже нельзя. Надо просто отдавать себе отчет в том, что, на данный момент, Украина и ее проблемы не является приоритетной темой в повестке администрации Дональда Трампа. Факт того, что президент США выкроил время для встречи и общения с Порошенко, тем самым, засвидетельствовав свою поддержку Украине, достаточно важен сам по себе. Да и возможность лично донести до Трампа свою позицию по поводу волнующих нас проблем накануне возможной встречи Трампа и Путина в рамках саммита G20 - тоже дорогого стоит.

Можно, конечно, говорить о том, что этой встречей Трамп решал и свои внутренние проблемы, связанные с желанием показать свою жесткую политику на российском направлении. Откажись от он встречи с Порошенко, это дало бы новый повод его противникам обвинить его в симпатиях к Москве.

По итогу, можно предполагать, что администрация Трампа пока не желает и не будет брать более активное участие в урегулировании ситуации на востоке Украины, предпочтя отдать инициативу в решении этого вопроса своим партнерам в Европе, куда Порошенко и отправился сразу после встречи в Вашингтоне.

Не пропустили наши читатели и конфуз, который приключился с президентом РФ Путиным. Этот собиратель «земли русской» опозорился, выдав работу американских боевых вертолетов Апач в Афганистане за боевую операцию российских Ми-28Н в Сирии.

Эту сказку о «работе нашей авиации» он рассказал американскому режиссеру Оливеру Стоуну во время съемок фильма о себе любимом. Бдительные пользователи сразу же заметили подвох, отметив, что видео, где американские ракеты Hellfire уничтожают талибов, уже давно гуляет по Сети.

При этом на американское видео, показанное Путиным под видом российского, были наложены переговоры украинских пилотов, работавших под Донецком в 2014 году.

Позже Песков пояснил, что Путин врал несознательно, а подставили его бойцы министра обороны РФ Сергея Шойгу - поскольку эти материалы являются частью доклада Минбороны Путину. Теперь становится понятно, почему засидевшийся в Кремле царек такой дерзкий: подчиненные уже давно создали ему альтернативную реальность, где его с утра до вечера пичкают сказками об успехах русского оружия и великой России, которую боится и уважает весь мир.

А если серьезно, то этот казус заставляет крепко задуматься о качестве доходящей до президента ядерной державы информации, на основании которой когда-нибудь можно сделать роковую ошибку для всего мира.

На этом фоне наши читатели пропустили обострение «мусорной войны» между мэром Львова Андреем Садовым и Банковой. Тянется эта история еще со времен обвала на Грибовической свалке и ее закрытия. После инцидента на мусорном полигоне больше года назад, вывозить львовский мусор пришлось в другие регионы страны. При вывозе отходов Садовой столкнулся с проблемой – другие полигоны категорически отказывались принимать чужой мусор. Львовский мэр и его политсила в своих проблемах все это время обвиняла администрацию Порошенко, мол, таким образом они уничтожают политический рейтинг возможного соперника на президентских выборах. В свою очередь, у Порошенко открыто глумились на Садовым, обвиняя его в неспособности решать проблемы Львова. Как бы то ни было, заложником политических интриг стали обыкновенные жители Львова, задыхающиеся от смрада на переполненных мусором улицах и страдающие от нашествия насекомых и появления крыс.

На этой неделе на помощь Садовому пришли его коллеги по «Самопомощи», объявившие о голодовке под стенами Администрации президента. Сначала голодать принялся руководитель парламентской фракции «Самопомощь» Олег Березюк, объяснив свое решение протестом против «произвола центральной власти в Украине в XXI веке». Немного позже к нему присоединилась коллега по фракции и вице-спикер Рады Оксана Сыроид.

К конфликту подключился глава правительства Гройсман, пафосно заявивший, что, мол, раз мэр Львова не способен решить проблему мусора, то львовяне не должны от этого страдать и поручил решить проблему вице-премьеру Геннадию Зубко. Тот браво «взял под козырек» и заявил, что выход из ситуации, над которой бестолковый Садовой бьется вот уже год, имеется.

Садовой в отчаянии заявил, что принимает ультиматум центральных властей и передает функции управления вывозом твердых бытовых отходов и предприятие «Львовспецкомунтранс» областной власти. После чего, как по мановению волшебной палочки, львовский мусор начал активно собираться и вывозиться на соседние полигоны. Те самые, которые, пока вывоз мусора лежал на плечах Садового, категорически отказывались его принимать.

В общем, дальше додумывайте сами. Лично я считаю, что в этой ситуации «хороши» все. Садовому со своими коллегами надо было не играть в политические игры, а больше заниматься проблемами города до того, как произошел обвал на Грибовической свалке. Ну, а про центральные власти, которые решили с помощью мусора убить рейтинг Садового даже говорить не хочется. Надеюсь, под обломками этой «мусорной войны» будут погребены рейтинги что первых, что вторых. Чума на оба ваши дома, как говорится.

Почему-то незамеченной наши читатели оставили еще одну историю, из-за которой вся фейсбук-общественность и журналистская тусовка вот уже второй день стоит на ушах. Главным возмутителем спокойствия стал известный в политических и журналистских кругах экс-главред газет «Сегодня» и «Вести», а нынче - руководитель сайта «Страна.юа» Игорь Гужва.

Все началось с того, что вечером 22 июня его задержали после обысков в редакции издания «Страна.юа». На своей странице в Facebook генпрокурор Украины Юрий Луценко, начав свое сообщение с язвительных слов «добрехався, нарешті, доправди», заявил, что Гужва задержан в рамках дела по обвинению в вымогательстве у народного депутата 20 тысяч долларов за неопубликование компрометирующих материалов.

Позже лидер радикалов Олег Ляшко сообщил, что Гужва, задержанный по подозрению в вымогательстве и получении 10 тысяч долларов, требовал эти деньги якобы за необнародование компромата на его соратника - нардепа Дмитрия Линько, которыйв комментарии журналистам подтвердил, что «в вымогательстве и шантаже участвовал лично главный редактор издания «Страна.юа»Гужва». Сам же Гужва назвал эти обвинения классической «подставой», а свое задержание «заранее спланированной провокацией» против него и издания, которым он руководит.

Не хочется здесь растекаться мыслью по древу, рассуждая, хороший Гужва или плохой, насколько он «ватник» и является ли представителем пресловутой «пятой колонны» в Украине. Об этом каждый, кто знаком с его деятельностью, давно сложил свое мнение. Но когда главреда«оппозиционного» или «антиукраинского» - как кому удобно – СМИ задерживают в рамках довольно мутного дела, в котором куча непонятных нюансов и несостыковок, а комментирует дело, в котором фигурируют смешные десять тысяч долларов, целый Генеральный прокурор, это наталкивает на неприятные мысли, что за Гужву взялись не за вымогательство,а за то, что он очень портил кому-то настроение.

В общем, за этим делом надо пристально следить.

Всего вам доброго и хороших новостей!

Николай Кондратенко, главный редактор веб-проектов УНИАН