Посол Великобритании поблагодарила полицию за безопасность на "Марше равенства"

12:57, 18 июня 2017
Политика
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Посол Великобритании в Украине Джудит Гофф приняла участие в "Марше равенства".

фото УНИАН

Посол Великобритании в Украине Джудит Гофф, принявшая участие в "Марше равенства", отметила праздничную атмосферу мероприятия и поблагодарила правоохранителей за обеспечение безопасности участников марша. Об этом она написала в Twitter. 

"Замечательная праздничная атмосфера на Киевпрайд2017. Спасибо правоохранителям и представителям власти за создание безопасных условий", - написала Дж.Гофф. 

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"Солнечный и хорошо организованный КиевПрайд2017. Еще один шаг навстречу равенства прав в Украине", - добавила посол.

Напомним, что сегодня, 18 июня, в Киеве прошел "Марш равенства". Правопорядок обеспечивали около 5 тыс. правоохранителей, кинологи и конная полиция. После окончания марша стало известно о 7 задержанных.

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Новость в сюжете: Марш Равенства 2017
Теги: #Марш равенства за права ЛГБТ в Киеве#Марш равенства в Киеве