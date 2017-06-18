Посол Великобритании поблагодарила полицию за безопасность на "Марше равенства"

Посол Великобритании в Украине Джудит Гофф, принявшая участие в "Марше равенства", отметила праздничную атмосферу мероприятия и поблагодарила правоохранителей за обеспечение безопасности участников марша. Об этом она написала в Twitter.

Чудова святкова атмосфера на #Київпрайд2017. Дякую правоохоронцям і представникам влади за створення безпечних умов #рівність — Judith Gough (@JudithGoughFCO) June 18, 2017

"Замечательная праздничная атмосфера на Киевпрайд2017. Спасибо правоохранителям и представителям власти за создание безопасных условий", - написала Дж.Гофф.

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"Солнечный и хорошо организованный КиевПрайд2017. Еще один шаг навстречу равенства прав в Украине", - добавила посол.

Сонячний і гарно організований #КиївПрайд2017. Ще один крок назустріч рівності прав в #Українаpic.twitter.com/rdHwqczdRB — Judith Gough (@JudithGoughFCO) June 18, 2017

Напомним, что сегодня, 18 июня, в Киеве прошел "Марш равенства". Правопорядок обеспечивали около 5 тыс. правоохранителей, кинологи и конная полиция. После окончания марша стало известно о 7 задержанных.