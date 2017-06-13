Киевсовет хочет в суде отстаивать переименование проспекта Ватутина в Шухевича

Киевсовет готов отстаивать в суде свое решение о переименовании проспекта генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН комментарии Киевского городского головы Виталия Кличко.

По его словам, хотя Киевсовет еще не получил постановления Окружного административного суда Киева по поводу этого решения, но юристы уже работают по ним.

«Я постановления суда еще не видел, мы его не получили. Но, насколько известно, суд приостановил процесс переименования, частично удовлетворив иск обратившихся организаций. Юристы Киевского городского совета будут представлять в суде интересы Киевсовета, который принял решение о переименовании на своем пленарном заседании», - заявил Кличко.

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Согласно информации фракции ВО «Свобода» в Киевсовете, которая принимала непосредственное участие в подготовке соответствующего проекта решения Киевсовета о переименовании проспекта Ватутина, 12 июня судья Окружного административного суда Киева Руслан Арсирий своим постановлением приостановил переименование проспекта, удовлетворив иск в суд общественных организаций «Антифашистская правозащитная лига» и «Еврейская правозащитная группа». Окончательное решение будет принято после рассмотрения дела по существу.

Как сообщал УНИАН, 1 июня Киевсовет проголосовал за переименование проспекта имени генерала Ватутина, присвоив улице имя главного командира Украинской повстанческой армии Романа Шухевича.

Соответствующее решение поддержали 69 депутатов.