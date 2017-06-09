Парубий объяснил, когда Рада может рассмотреть визовый режим с Россией

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий обещает вынести на голосование парламента обращение в Министерство иностранных дел Украины по поводу введения визового режима с Россией сразу же, как только появится его поддержка среди депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью каналу "Рада".

"Со страной-агрессором должен быть установлен визовый режим", - подчеркнул спикер и напомнил, что в ВР соответствующий законопроект был подан еще два года назад.

Парубий отметил, что этот законопроект является чрезвычайно важным и актуальным.

"Вместе с тем я убежден, что надо его ставить в зал тогда, когда мы увидим уже полную поддержку. Потому что неуспех в этом голосовании - это был бы провал не только украинского парламента, а вообще украинского дела", - считает спикер.

Так, сказал он, по этому вопросу продолжаются консультации.

"Я очень надеюсь, что на следующей неделе мы сможем уже выйти на положительное решение. И как только я буду видеть, что в зале есть голоса, я тут же предложу закон, постановление об обращении в МИД по поводу введения визового режима с Россией", - сказал председатель ВР.

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Как сообщал УНИАН, о подготовке введения визового режима с РФ министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил 22 декабря 2016 года. 30 декабря председатель Верховной Рады Андрей Парубий выразил надежду, что с 2017 года парламент сможет договориться о введении визового режима с Россией.

1 июня 2017 года в Минюсте заявили, что Украина готова к введению визового режима с Российской Федерацией, но необходимо политическое решение.

6 июня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия введет визовый режим с Украиной в ответ на аналогичные действия Киева.