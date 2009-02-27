И.о. Черновецкого ничего не сказал шефу о предстоящем разносе у Ющенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО должен своим указом отозвать мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО из отпуска для участия в специальном совещании по ситуации в столице.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО, который на время отпуска Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО исполняет обязанности председателя КГГА.

По словам А.ГОЛУБЧЕНКО, о совещании он знает, но из телефонограммы, о которой пишут отдельные СМИ. При этом он отметил, что до сих пор не знает точной даты его проведения.

“Никакой телефонограммы не приходило по приглашению. Я слышал о том, что Президент собирается провести совещание, но никаких сроков проведения, дня и времени, и тем более никакой телефонограммы о проведении я не получил. Хотя я получил запрос на материалы для подготовки такого совещания. Когда оно будет, я не знаю”, - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

На вопрос журналистов, вернется ли мэр из отпуска и придется ли ему идти на совещание, А.ГОЛУБЧЕНКО ответил: “Не знаю. Я могу сказать так: для того чтобы мэр вернулся из отпуска, нужно, чтобы появился указ Президента об отзыве его из отпуска. Это не моя компетенция (идти на совещание – УНИАН). Я даже не думаю сейчас об этом”.

А.ГОЛУБЧЕНКО сообщил, что почти ежедневно по телефону обсуждает с Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ состояние дел в Киеве, но тему совещания у Президента они не затрагивали.

“Я с мэром говорю по телефону, докладываю ему о ситуации в Киеве, но этого вопроса мы не обсуждали”, - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ по согласованию с Президентом Украины с 19 февраля по 21 марта отбыл в ежегодный отпуск. 23 февраля СМИ сообщили, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ находится в Израиле и отдыхает на Мертвом море, в одной из элитных гостиниц. В то же время в пресс-службе КГГА заверили, что мэр находится на лечении в зарубежной клинике.

Вчера, 26 февраля глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА сообщил, что в рабочем графике В.ЮЩЕНКО на следующую неделю запланировано проведение специального совещания, на котором планируется заслушать отчет руководства КГГА, председателей районных госадминистраций о состоянии дел в столице.

По его словам, Президент потребовал критического и всестороннего анализа процессов в экономической, социальной и политической жизни Киева. Глава государства хочет лично услышать от столичной власти выводы о выполнении ею бюджета, финансировании программ жизнедеятельности мегаполиса, развитии инфраструктуры города, взаимоотношениях с малым и средним бизнесом. Будет заслушано обоснование последних инициатив КГГА по введению новых местных налогов и сборов, которые вызвали резкий негативный резонанс у киевлян.

В.БАЛОГА отметил, что разговор по всему комплексу вопросов функционирования Киева как столицы будет непредвзятым, принципиальным и жестким.