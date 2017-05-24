Сегодня Луценко будет отчитываться в ВР о деятельности органов прокуратуры

09:49, 24 мая 2017
Политика
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Также сегодня предусмотрено рассмотрение изменений в Уголовный кодекс Украины.

Выступление Луценко ожидается в 12.30 / фото УНИАН

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Сегодня Верховная Рада Украины заслушает информацию генерального прокурора Украины Юрия Луценко о деятельности органов прокуратуры.

Как передает корреспондент УНИАН, выступление Луценко ожидается в 12.30.

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Также запланировано рассмотрение проекта закона о ратификации Административных договоренностей относительно охраны информации с ограниченным доступом между правительством Украины и Организацией Североатлантического договора.

Кроме того, предусмотрено рассмотрение изменений в Уголовный кодекс Украины об установлении уголовной ответственности за содействие совершению самоубийства и по ряду рекомендаций парламентских слушаний, которые были проведены ранее.

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Теги: #Отчет Луценко в Раде#Заседание Рады онлайн