Сегодня Луценко будет отчитываться в ВР о деятельности органов прокуратуры
Также сегодня предусмотрено рассмотрение изменений в Уголовный кодекс Украины.
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Сегодня Верховная Рада Украины заслушает информацию генерального прокурора Украины Юрия Луценко о деятельности органов прокуратуры.
Как передает корреспондент УНИАН, выступление Луценко ожидается в 12.30.
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Также запланировано рассмотрение проекта закона о ратификации Административных договоренностей относительно охраны информации с ограниченным доступом между правительством Украины и Организацией Североатлантического договора.
Кроме того, предусмотрено рассмотрение изменений в Уголовный кодекс Украины об установлении уголовной ответственности за содействие совершению самоубийства и по ряду рекомендаций парламентских слушаний, которые были проведены ранее.