Януковича не устраивают существующие принципы внутренней и внешней политики

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что Кабинет Министров в своей деятельности намерен руководствоваться принципами внутренней и внешней политики, которые определяет Верховная Рада, и высказывается за пересмотр соответствующего закона.

Как сообщает пресс-служба правительства, об этом премьер-министр заявил в Кривом Роге, комментируя по просьбе журналистов призывы "Нашей Украины" утвердить Универсал национального единства как закон.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что необходимо выполнять Конституцию и законы. По словам руководителя правительства, в Конституции, в частности, четко записано, что принципы внешней и внутренней политики определяет Верховная Рада. При этом премьер-министр отметил, что соответствующий закон был принят еще в 1993 году и сейчас назрел вопрос его пересмотра.

"Сегодня есть соответствующие настроения в обществе, они отображены и в парламенте", – сказал В.ЯНУКОВИЧ. "Сейчас этот процесс начался, продолжаются дискуссии, если этот вопрос рассмотрит парламент и примет его – это будет тот закон, которым мы будем руководствоваться в вопросах внутренней и внешней политики", – отметил руководитель правительства.