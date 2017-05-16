Украина должна стать членом Шенгенской зоны - Порошенко
00:47, 16 мая 2017Политика
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Порошенко хочет, что от Харькова до Лиссабона можно было проехать без остановок на границах.
Порошенко / фото УНИАН
Президент Украины Петр Порошенко назвал своей целью сделать, чтобы Украина стала членом Шенгенской зоны.
Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.
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«Моя цель, чтобы Украина стала членом Шенгенской зоны, и от Харькова до Лиссабона можно было проехать без остановок на границах», - сказал он.
Также Порошенко заявил, что 20 мая он прибудет в Берлин, где встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
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