Украина должна стать членом Шенгенской зоны - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко назвал своей целью сделать, чтобы Украина стала членом Шенгенской зоны.

Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.

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«Моя цель, чтобы Украина стала членом Шенгенской зоны, и от Харькова до Лиссабона можно было проехать без остановок на границах», - сказал он.

Также Порошенко заявил, что 20 мая он прибудет в Берлин, где встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.