Украина должна стать членом Шенгенской зоны - Порошенко

00:47, 16 мая 2017
Политика
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Порошенко хочет, что от Харькова до Лиссабона можно было проехать без остановок на границах.

фото УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко назвал своей целью сделать, чтобы Украина стала членом Шенгенской зоны.

Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.

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«Моя цель, чтобы Украина стала членом Шенгенской зоны, и от Харькова до Лиссабона можно было проехать без остановок на границах», - сказал он.

Также Порошенко заявил, что 20 мая он прибудет в Берлин, где встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

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Теги: #Порошенко#Шенгенская зона