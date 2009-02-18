Тимошенко не нужна ситуация с Черномырдиным

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отказывается комментировать заявление Министерства иностранных дел Украины о возможном объявлении посла России в Украине Виктора ЧЕРНОМЫРДИНА персоной нон грата в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Уважаемые друзья, я вам публично пообещала, что я отстраняюсь от любых политических и дипломатических интриг. Я не хочу ничего комментировать, я занимаюсь исключительно своим делом – защищаю страну от кризиса», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля МИД Украины предупредило посла РФ Виктора ЧЕРНОМЫРДИНА, что его могут объявить персоной нон грата в Украине.

Министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО во время встречи с российским дипломатом выразил протест относительно его недружественных и очень недипломатичных оценок, комментариев и высказываний в адрес Украины и ее руководства.

По данным некоторых СМИ, поводом для выражения предупреждения В.ЧЕРНОМЫРДИНУ стало его интервью газете "Комсомольская правда", опубликованное 11 февраля. В нем посол РФ прокомментировал российско-украинские отношения и давал специфические характеристики руководителям Украины.