БЮТ не может договориться без кресла Лавриновича?

Народные депутаты Украины Ольга БОДНАР и Сергей ПОДГОРНЫЙ (фракция БЮТ) внесли на рассмотрение парламента проект постановления “Об отзыве с должности первого заместителя председателя Верховной Рады Украины”.

Соответствующий проект постановления размещен на официальном сайте ВР.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля народные депутаты отказались внести в повестку дня заседания парламента вопрос об отзыве Александра ЛАВРИНОВИЧА с должности первого заместителя председателя Верховной Рады Украины. За внесение данного вопроса в повестку дня проголосовали 209 народных депутатов (при необходимых 226 – УНИАН) из 442 зарегистрированных в сессионном зале. Не голосовали в полном составе фракции Партии регионов и Блока Литвина. “За” проголосовали почти в полном составе фракция БЮТ, КПУ и 32 народных депутата из фракции НУ-НС.