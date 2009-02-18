Тимошенко заявляет, что деньги армии отмывают

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает необоснованным заявление министра обороны Юрия ЕХАНУРОВА о недостаточном финансировании в 2009 году Вооруженных сил Украины для обеспечения ими национальной безопасности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Кабмине.

«Мне очень грустно – если такой маленький бюджет, и министр обороны постоянно говорит о таком маленьком бюджете, то тогда как объяснить такие факты в Министерстве обороны: например, одному из военнослужащих при увольнении начислили компенсацию полмиллиона гривен единоразово», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом премьер-министр утверждает, что аналогичных фактов начисления компенсаций в связи с увольнением со службы в Министерстве обороны достаточно много.

«Если Министерство обороны так плохо живет, то какое оно имеет право выплачивать по полмиллиона выходных пособий отдельным военнослужащим? Если так тяжело с деньгами, зачем так сильно переплачивать за питание для военнослужащих и платить значительно выше рыночной цены монопольным структурам, которые между собой связаны. По сути дела, они отмывают средства Министерства обороны», - добавила она.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что в 2009 году бюджет ВСУ существенно превышает уровень финансирования предыдущих лет. По ее словам, финансирование осуществляется своевременно и в полном объеме.

«В Министерстве обороны все финансируется в соответствии с бюджетом, и никаких отклонений от закона и от бюджета не будет. Достаточно хорошо все финансируется», - заявила премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, на нужды армии государственным бюджетом на 2009 год предусмотрено только 0,85% ВВП при необходимых 2%.

По данным Ю.ЕХАНУРОВА, в соответствии с утвержденным Верховной Радой государственным бюджетом на 2009 год, на потребности Вооруженных Сил Украины запланировано выделить финансирование в размере 7,4 млрд. грн. по общему фонду и 4,2 млрд. грн. – по специальному.

Сегодня в эфире “5-го канала” Ю.ЕХАНУРОВ заявил, что нынешней элите скоро придется отвечать перед народом за состояние безопасности государства.

В то же время Ю.ЕХАНУРОВ подчеркнул, что Вооруженные силы и Министерство обороны пока обеспечивают надлежащий уровень безопасности, но констатировал, что уровень живучести военных не является неограниченным.

Говоря о позиции премьер-министра в вопросе пересмотра оборонного бюджета, Ю.ЕХАНУРОВ отметил, что глава правительства ему ответила: “Надо накормить народ”.