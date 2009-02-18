Огрызко: дальше все будет зависеть от Черномырдина

Реакция Министерства иностранных дел Украины на заявление Чрезвычайного и Полномочного Посла России в Украине Виктора ЧЕРНОМЫРДИНА адекватна и своевременна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО, отвечая на вопросы журналистов.

“Нет порядка, когда посол в стране пребывания позволяет себе такие заявления. Если бы посол Украины в РФ ГРИЩЕНКО позволил себе такое заявление, он бы был через 10 минут в Киеве”, - сказал В.ОГРЫЗКО.

Он отметил, что реакция МИД Украины на такие высказывания В.ЧЕРНОМЫРДИНА адекватна и своевременна.

“Предупреждение сделано, а дальше все будет зависеть от господина посла ЧЕРНОМЫРДИНА”, - сказал В.ОГРЫЗКО.

Он подчеркнул, что В.ЧЕРНОМЫРДИН во время своего пребывания в Украине не должен больше так высказываться.

По мнению В.ОГРЫЗКО, таким образом отреагировал бы любой каждый гражданин Украины, если бы прочитал заявления В.ЧЕРНОМЫРДИНА в интервью “Комсомольской правде” о том, что украинское руководство “без мозгов”.

По словам В.ОГРЫЗКО, Венская конвенция о дипломатических отношениях предусматривает соответствующие действия страны, которая принимает того или иного дипломата. Он отметил, что каждое государство может действовать в рамках положений этой конвенции, и любой дипломат, который нарушил положение конвенции, может быть оглашен персоной нон грата.

Отвечая на вопрос, обсуждал ли В.ОГРЫЗКО свое заявление с Кабинетом министров Украины, он отметил, что “каждый министр действует в рамках своих полномочий и выполняет свои функции”.

О реакции Министерства иностранных дел РФ на предупреждение В.ЧЕРНОМЫРДИНУ, В.ОГРЫЗКО не сообщил, лишь отметив, что “это нужно спросить у них”.

Как сообщал УНИАН, МИД Украины предупредил посла РФ В.ЧЕРНОМЫРДИНА, что его могут объявить персоной нон-грата в Украине.

Министр иностранных дел В.ОГРЫЗКО во время встречи с российским дипломатом выразил протест относительно его недружественных и крайне недипломатичных оценок, комментариев и высказываний в адрес Украины и ее руководства.

Внимание посла РФ было привлечено к тому, что упомянутые выше действия могут стать причиной применения украинской стороной положений ст.9 Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года.

Эта статья предусматривает, что государство пребывания может в любой момент, не мотивируя свое решение, объявить руководителя или сотрудника представительства другого государства персоной нон грата.

По данным некоторых СМИ, поводом для выражения предупреждения В.ЧЕРНОМЫРДИНУ стало его интервью газете "Комсомольская правда", опубликованное 11 февраля. В нем посол РФ прокомментировал российско-украинские отношения и давал специфические характеристики руководителям Украины.