У Тимошенко сегодня поговорят про еду и лекарства с ГМО

Сегодня состоится заседание Кабинета министров Украины.

Как сообщает Управление по связям со СМИ Секретариата Кабмина, заседание начнется в 10.00 в Доме правительства.

Среди вопросов, которые стоят в повестке дня сегодняшнего заседания правительства, - утверждение плана мероприятий по реализации в 2009 году Стратегии преодоления бедности, установление квоты иммиграции на 2009 год, а также утверждение Порядка государственной регистрации генетически модифицированных организмов источников пищевых продуктов, а также пищевых продуктов, косметических и лекарственных средств, которые содержат такие организмы или получены с их использованием.