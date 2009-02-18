Литвин о Европе, России, сильной руке и Восточном партнерстве

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН в рамках официального визита в Королевство Дания встретился с членами Комитета по вопросам внешней политики фолькетинга (парламента Дании).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады, во время встречи обсуждались вопросы, касающиеся евроинтеграционных и евроатлантических перспектив Украины, в частности, проект «Восточного партнерства», украинско-российских отношений, проблемы диверсификации источников энергоснабжения.

«Нам как никогда сегодня нужен диалог с европейским содружеством, со странами Европейского Союза, - отметил В.ЛИТВИН. - Очень важно, чтобы Украина имела ясную перспективу относительно ее европейского будущего».

В то же время, подчеркнул он, «у нас должна быть понятная, прогнозируемая и прагматичная политика относительно России, это является важным фактором стабильности в украинском обществе».

Председатель Верховной Рады Украины также заявил о важности «удержаться на позициях демократического развития, поскольку мировой кризис порождает тенденции к авторитаризму не только в Украине, но и во всем мире». «В украинском обществе уже просматривается запрос на сильную руку. Абсолютно невозможно допустить реализацию этого запроса», - подчеркнул В.ЛИТВИН.

Во время встречи В.ЛИТВИН высказался за введение упрощенного визового режима для украинских граждан, посещающих Европу.

Отвечая на вопрос членов Комитета о евроатлантических перспективах Украины, В.ЛИТВИН отметил, что проблему национальной безопасности Украины нужно решать путем внутренней консолидации, реализации экономических реформ и проведения взвешенной внешней политики.

Для большинства украинцев, подчеркнул он, вопрос вступления Украины в НАТО неактуален, «хотя отношение к Альянсу у украинских граждан в значительной степени построено на тех ужасах, которые в них культивировались в советское время». «Если вчера людям говорили, что НАТО – это плохо, а сегодня говорят, что это хорошо, это вызывает невосприятие», - сказал В.ЛИТВИН, подчеркнув необходимость воплощения реальных программ сотрудничества, результаты которого «должны чувствовать люди, а не политики».

Он напомнил о подписании Будапештского меморандума, в соответствии с которым Украина, отказываясь от ядерного оружия, получала соответствующие гарантии безопасности. По мнению В.ЛИТВИНА, «настоящий документ, который больше напоминает декларацию, нужно перевести в практическую плоскость и придать ему политико-юридический статус».

В этом контексте В.ЛИТВИН напомнил о вопросе утилизации ракетного ядерного топлива, решение которого брали на себя страны-подписанты Будапештского меморандума. «Практическое решение этой проблемы способствовало бы увеличению доверия к Альянсу. Лучшая реклама - это практический результат, - заметил он. - Сотрудничество с НАТО должно строиться на практической основе. Это бы не только укрепило безопасность в Европе, но и увеличило бы доверие к Альянсу в Украине».

Как сообщал УНИАН, В.ЛИТВИН 17-18 февраля находится в Королевстве Дания с официальным визитом.