Ющенко: атомная энергетика - ключ к энергобезопасности

Украина должна иметь более адаптированную к вызовам и угрозам настоящего концепцию энергетической политики.

Об этом заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на пресс-конференции в Нетишине (Хмельницкая область).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, Президент отметил, что развитие атомной энергетики - один из ключевых векторов обеспечения энергетической безопасности государства. Следовательно, по убеждению главы государства, атомная энергетика должна стать эффективным источником питания национальной экономики и обеспечить существенную экономию традиционных импортированных энергоносителей. По мнению Президента, на одном из заседаний СНБО должен быть предметно рассмотрен вопрос развития ядерного комплекса.

Комментируя результаты совещания, проведенного на Хмельницкой АЭС, глава государства сообщил, что в целом речь шла о путях выполнения Энергетической стратегии на период до 2030 года. В частности, обсуждалось, требует ли настоящий документ корректировки; были даны оценки, на каком этапе находится реализация стратегии.

«Вопросом номер один этого совещания была ликвидация того дефицита безопасности, который существует на тех или других проектах ядерной энергетики», - сообщил Президент. Поэтому значительное внимание на совещании было уделено проблемам поведения с отработанным ядерным топливом и радиоактивными отходами. Относительно этих вопросов, глава государства отметил, что сегодня необходимо выработать целый ряд законодательных решений, провести дискуссии и обсуждения с общественностью. «Мы должны давать очень эффективный ответ на то, как мы обеспечиваем сохранение отходов ядерного топлива, захоронение отходов, или как мы принимаем решение по схеме, которая сегодня работает, когда отходы ядерного топлива отправляются в Россию и, начиная с 2013 года, они будут возвращены в Украину», - сказал В.ЮЩЕНКО, отметив, что это проблема, которая нуждается в быстром решении.

В.ЮЩЕНКО отметил, что на совещании речь шла о централизованном хранилище отходов ядерного топлива, созданию которого должно предшествовать принятие ряда законов.

По словам Президента, отдельное внимание было уделено продлению сроков эксплуатации ядерных блоков.

Президент отметил необходимость новой технологии управления в области атомной энергетики. «Для того чтобы обеспечить эффективную деятельность ядерной генерации, формирование эффективной политики безопасности, своевременной модернизации, мы ставим вопрос о продлении сроков эксплуатации ядерных блоков. Это возможно при условии новой технологической политики», - сказал Президент. В свою очередь, это будет нуждаться в финансовых расходах. В этом контексте В.ЮЩЕНКО обратил внимание на необходимость пересмотра тарифной политики. «Тарифная политика должна быть серьезно усовершенствована», - сказал он, отметив, что существуют много ресурсов для того, чтобы при этом не повышать тарифов для населения.

Глава государства в целом положительно оценил сегодняшнее совещание. «Доклады, которые были сегодня сделаны, дали оптимистичные ответы на то, что мы можем обеспечить реализацию национальной энергетической стратегии», - считает Президент.