У Кличко считают, что рассмотрение бюджета Киева нужно отложить

Рассмотрение бюджета Киева нужно отложить на неделю, ведь нынешняя смета города может привести к социальному взрыву. Так считает один из лидеров Блока Кличко в Киевраде, председатель Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский. По убеждению депутата, в проекте главного финансового документа заложены не только слишком оптимистичные общеэкономические показатели, в частности рост ВВП на уровне 0,4%. Значительно большей проблемой станет выполнение бюджета. Ведь желание Черновецкого увеличить тарифы на коммунальные услуги, поднять ставки на аренду коммунального имущества и земли, обложить дополнительными поборами сегмент малого и среднего бизнеса лишь приведет к ухудшению финансовой ситуации в столице.

«Сегодня депутатам, пользуясь случаем, нужно заслушать представителей тех десятков тысяч киевлян, которые пришли к стенам Киеврады, - считает Дмитрий Андриевский. – Ведь о настоящих проблемах города знают именно они, а не те, кто сидит в президиуме столичного парламента. И именно эти люди смогут конкретно рассказать: когда и к каким конкретно негативным последствиям приведут безумные инициативы столичной власти».

По убеждению Дмитрия Андриевского, сегодня Киеврада должна принять решение об отправлении бюджета на доработку, учитывая реальное состояние экономики в стране. Также депутаты должны упразднить все потенциально опасные инициативы столичной власти. «Прыжок стоимости коммунальных тарифов приведет к кризису неплатежей. А дежурные оброки с малого и среднего бизнеса, например, владельцев так называемых «малых архитектурных форм», усилят проблему безработицы и лишат город дополнительных налоговых поступлений. Если Черновецкий не выучит эти азы экономики, то город ожидает хаос и руина», - заключил политик.