Переговоры между Украиной и ЕС в Брюсселе проходят в напряженной атмосфере

Во вторник представители Украины и Еврокомиссии проведут переговоры относительно упрощения визового режима и других вопросов. На этой встрече Киев надеется достичь с европейскими представителями компромисса относительно порядка возвращения нелегальных мигрантов.

Переговоры относительно виз и возвращения нелегальных мигрантов Украина и Евросоюз проводят в несколько напряженной атмосфере. Киев надеется уже в ближайшем будущем подписать соглашение относительно визового режима, планировалось, что проект документа будет подписан на саммите УКРАИНА-ЕС 27-го октября. Среди прочего Украина ожидает, что для ее граждан, как и для владельцев паспортов России, страны Евросоюза не увеличат цены на визы, которые со следующего года должны подорожать почти вдвое – из тридцати пяти до шестидесяти евро.

Однако, по информации интернет-агентства “EUOBSERVER”, Франция, Германия, Австрия, Польша, Словакия и Венгрия не соглашаются на новое соглашение, указывая на спор относительно возвращения граждан третьих стран, которые, следуя, например, из Азии въехали на территорию Евросоюза транзитом через Украину. При этом один из спикеров Еврокомиссии заявил, что со своей стороны Еврокомиссия выполнила домашние задания и готова к завершению переговоров, но это невозможно из-за украинской стороны. В ответ на это Представительство Украины при Европейском союзе заявило, что европейская сторона выдвигает “дискриминационные” и “неприемлемые для Украины” предложения. По словам спикера украинского представительства Виктории Бородиной, ЕС не имеет оснований обвинять Украину в задержке.

Украинские дипломаты не обнародуют информацию, о каких именно предложениях идет речь. В то же время известно, что Киев стремится, чтобы нелегальные мигранты из Евросоюза возвращались в Украину на таких же условиях, как и в Россию. Относительно облегчения визового режима, заместитель министра иностранных дел Николай Маймескул сказал, что лучшие условия получения виз для поездок в Европу предоставят журналистам, студентам, научным работникам, пенсионерам и инвалидам.

Радио Свобода