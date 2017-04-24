Порошенко назначил уполномоченного президента по контролю за СБУ

Соответствующий указ №115/2017 был подписан 24 апреля.

Президент Украины Петр Порошенко назначил Дмитрия Ярмака своим уполномоченным по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины. Соответствующий указ №115/2017, подписанный 24 апреля, опубликован на сайте главы государства. Читайте такжеПорошенко назначил Марию Гайдар своим внештатным советником «Назначить Ярмака Дмитрия Борисовича уполномоченным президента Украины по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины», - говорится в документе. Как сообщал УНИАН, 3 марта Порошенко уволил Анатолия Поляха с должности уполномоченного президента Украины по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины.

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