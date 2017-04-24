НАПК даст оценку факту взятия Мартыненко на поруки министрами

Председатель Национального агентства по предотвращению коррупции Наталья Корчак считает недопустимым, когда министры берут на поруки граждан и обещает, что НАПК даст оценку этому факту.

Об этом она заявила на своей странице в Facebook, комментируя решение суда о взятии на поруки экс-нардепа Николая Мартыненко в качестве меры пресечения рядом должностных лиц, в том числе и министров.

"НАПК на основании определения суда, в данном случае Соломенского, сделает свою оценку действий министров, которые принимали участие в судебном заседании и взяли на поруки экс-депутата Николая Мартыненко. Это – первый инцидент такого характера. Как по мне, то данная ситуация является недопустимой. Чиновники, участвующие в судебном заседании, которое не касается их прав и обязанностей – нонсенс", - написала Корчак.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Мартыненко в рамках расследования дела о хищении средств ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат".

По версии следствия, ГП «ВостГОК» заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-депутату, на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего госпредприятию в 2014-2016 годах был причинен ущерб в размере 17,28 млн долларов.

Читайте такжеМартыненко впервые прокомментировал обвинения НАБУ

Мартыненко сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В свою очередь Мартыненко заявил, что считает открытое против него уголовное дело политически мотивированным.

22 апреля Соломенский райсуд Киева отпустил Мартыненко на поруки 15 народных депутатов и министров от «Народного фронта», хотя Специализированная антикоррупционная прокуратура требовала избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с правом внесения залога в 300 млн грн.

По информации НАБУ, в уголовном производстве по факту хищения денежных средств ГП «ВостГОК» детективы НАБУ уже сообщили о подозрении пятерым лицам (два организатора, два пособника и один исполнитель преступной схемы).

Кроме экс-депутата, о подозрении сообщено и.о. генерального директора ПАО «Объединенная горно-химическая компания», первому заместителю председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» и генеральному директору ГП «ВостГОК».

Пятому лицу — одному из руководителей государственного концерна «Ядерное топливо», в которое входит ГП «ВостГОК», — сообщено о подозрении в порядке, установленном для случаев, когда подозреваемый находится за пределами Украины, поскольку этот человек еще в марте покинул территорию Украины и до сих пор не вернулся.