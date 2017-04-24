НАПК даст оценку факту взятия Мартыненко на поруки министрами
Наталья Корчак называет данную ситуацию "недопустимой".
Председатель Национального агентства по предотвращению коррупции Наталья Корчак считает недопустимым, когда министры берут на поруки граждан и обещает, что НАПК даст оценку этому факту.
Об этом она заявила на своей странице в Facebook, комментируя решение суда о взятии на поруки экс-нардепа Николая Мартыненко в качестве меры пресечения рядом должностных лиц, в том числе и министров.
"НАПК на основании определения суда, в данном случае Соломенского, сделает свою оценку действий министров, которые принимали участие в судебном заседании и взяли на поруки экс-депутата Николая Мартыненко. Это – первый инцидент такого характера. Как по мне, то данная ситуация является недопустимой. Чиновники, участвующие в судебном заседании, которое не касается их прав и обязанностей – нонсенс", - написала Корчак.
Как сообщал УНИАН, 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Мартыненко в рамках расследования дела о хищении средств ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат".
По версии следствия, ГП «ВостГОК» заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-депутату, на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего госпредприятию в 2014-2016 годах был причинен ущерб в размере 17,28 млн долларов.
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Мартыненко сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
В свою очередь Мартыненко заявил, что считает открытое против него уголовное дело политически мотивированным.
22 апреля Соломенский райсуд Киева отпустил Мартыненко на поруки 15 народных депутатов и министров от «Народного фронта», хотя Специализированная антикоррупционная прокуратура требовала избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с правом внесения залога в 300 млн грн.
По информации НАБУ, в уголовном производстве по факту хищения денежных средств ГП «ВостГОК» детективы НАБУ уже сообщили о подозрении пятерым лицам (два организатора, два пособника и один исполнитель преступной схемы).
Кроме экс-депутата, о подозрении сообщено и.о. генерального директора ПАО «Объединенная горно-химическая компания», первому заместителю председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» и генеральному директору ГП «ВостГОК».
Пятому лицу — одному из руководителей государственного концерна «Ядерное топливо», в которое входит ГП «ВостГОК», — сообщено о подозрении в порядке, установленном для случаев, когда подозреваемый находится за пределами Украины, поскольку этот человек еще в марте покинул территорию Украины и до сих пор не вернулся.