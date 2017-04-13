Украине известны первые непубличные результаты визита Тиллерсона в Москву - Климкин

13:35, 13 апреля 2017
Политика
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Климкин заявил, что проведет телефонный разговор «с американской стороной».

Климкин отметил, что сейчас проведет телефонный разговор

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украине известны первые публичные результаты визита секретаря Государственного департамента США Рекса Тиллерсона в Москву.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Климкин сказал журналистам.

"Во-первых, будем сейчас разговаривать с Государственным секретарем Соединенных Штатов. Он с нами советовался, когда строил свою позицию. Вы знаете информацию о звонке. Я считаю, что его визит очень четко продемонстрировал не только в смысле заявлений, но в смысле той логики, что он преподносил во время пресс-конференции. Я знаю первые результаты визита также непубличные, но не буду говорить обо всем", - заявил Климкин.

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"Но наш совместный тезис со всеми нашими друзьями и партнерами о том, что с Россией нельзя в принципе ни сотрудничать, ни вообще разговаривать на основе никакого доверия, во время визита однозначно был подтвержден", - добавил министр.

Также он сообщил, что сейчас проведет телефонный разговор «с американской стороной».

Как сообщал УНИАН, 12 апреля в Москве состоялись переговоры госсекретаря США Тиллерсона с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и президентом Владимиром Путиным.

После переговоров Тиллерсон заявил, что пока РФ не выполнит полностью Минские соглашения, ситуация в Украине будет оставаться препятствием для улучшения отношений между США и Россией.

Сегодня, 13 апреля, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Тиллерсон и Путин не обсуждали подробно ситуацию в Украине.

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Теги: #США#Украина#Россия#Тиллерсон