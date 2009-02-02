У Еханурова нет денег на украинских миротворцев в Косово и Либерии

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не поддержал предложение министра обороны Юрия ЕХАНУРОВА о выводе украинских миротворческих контингентов из Косово и Либерии.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник в Секретариате Президента.

По информации собеседника агентства, на прошлой неделе Ю.ЕХАНУРОВ направил на имя В.ЮЩЕНКО письмо с предложением вывести украинские миротворческие контингенты из Косово и Либерии в связи с отсутствием средств для их всестороннего обеспечения и выполнения задач.

По расчетам Минобороны, материально-финансовых ресурсов для содержания 1-го отдельного специального батальона (национальная составляющая совместного украинско-польского миротворческого батальона Укрполбат) в Косово и 56-го отдельного вертолетного отряда Вооруженных сил Украины в Либерии хватит максимум на один-два месяца.

В то же время, по словам собеседника корреспондента УНИАН, Президент категорически отбросил идею свертывания миротворческих миссий Украины и выразил надежду, что в ближайшее время в бюджет будут внесены изменения, и миротворческая деятельность государства будет профинансирована.

По данным Минобороны, в 2009 году для обеспечения участия в международных миротворческих операциях в военном бюджете предусмотрено 74,613 млн. грн. ООН также компенсирует Украине около 100 млн. грн. на расходы для участия в миротворческой деятельности – это те средства, что фактически зарабатывает 56-й отдельный вертолетный отряд ВСУ в Либерии. Но около половины из этих средств Украина тратит на содержание миротворческого контингента в Косово.

Как объяснили в Минобороны, такая финансовая нагрузка и катастрофическое недофинансирование деятельности Вооруженных сил Украины и стали причинами инициирования со стороны военного руководства государства прекращения участия в некоторых миротворческих операциях.

Справка УНИАН. 56-й отдельный вертолетный отряд ВС Украины численностью 300 лиц выполняет задачу в составе Миссии ООН в Либерии. Основными задачами контингента является перевозка персонала Миссии и высокопоставленных лиц, перевозка грузов, медицинская транспортировка, эвакуация раненых, полеты наблюдения, воздушное сопровождение перемещения войск.

1-й отдельный специальный батальон численностью 180 лиц выполняет задачи в составе многонациональных сил КФОР. Национальный контингент выполняет задачи как часть польско-украинского батальона в составе многонациональной тактической группы “Восток” (ведущая страна – США) по контролю за передвижением и поддержанием безопасности передвижения населения, контроль за перевозкой оружия, взрывчатых веществ и наркотиков, сопровождение детей в школы, проведение конвоя с сербским населением через зону проживания албанцев.