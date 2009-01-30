Сорос отказался комментировать свою тайную встречу с Тимошенко

Американский финансист Джордж Сорос считает, что распри внутри украинской власти не позволяют стране выйти из кризиса.

Об этом Сорос сказал во время традиционного украинского ланча в Давосе, организованного фондом Виктора Пинчука.

"Главная причина кризиса в Украине - это борьба внутри Украины, поэтому правительству трудно внедрять свою стратегию", - сказал Сорос.

"Развитие экономики в мире заморожено. И ко всему этому, внутри самой Украины трудно достичь согласия между президентом и премьером, и со всем этим они пытаются пройти кризис", - добавил он.

По его словам, Украине будет нелегко преодолеть кризис, "когда у вас даже сложно собрать в одной комнате президента и премьер-министра".

"В таких условиях правительство Украины делает все возможное. Эта вся ситуация… очень обидно", - добавил Сорос.

Одновременно после ланча Сорос отказался общаться с журналистами, в частности, комментировать вопросы его тайной встречи с Юлией Тимошенко в Киеве.

Украинская правда