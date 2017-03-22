Süddeutsche Zeitung: Появившийся в Украине документ навредит бывшему главе кампании Трампа

Пол Манафорт был главным стратегом Трампа в начале предвыборной кампании. Теперь он под подозрением. Об этом пишет Флориан Хассель в статье "Появившийся в Украине документ навредит бывшему главе кампании Трампа", опубликованной на сайте газеты Süddeutsche Zeitung.

Софиевская улица,4, в Киеве – это первоклассный адрес, просто на Майдане. Но в объятой кризисом Украине сейчас пустуют даже офисы в хороших местах. Офис на первом этаже в течение многих лет арендовал американский лоббист Пол Манафорт, но с середины 2016 года его занимает новый арендатор. Он нашел документы, которые, предположительно, оставил Манафорт – позже глава кампании Дональда Трампа.

Во вторник депутат парламента Сергей Лещенко опубликовал один из этих документов. По словам депутата, он якобы демонстрирует, как Манафорт получал плату от бывшего про-кремлевского президента Виктора Януковича за лоббистские услуги в Вашингтоне: по фиктивному договору, детали которого говорят об отмывании денег – если они подлиные. Этот документ и другие могут быть частью материала, на основе которого ФБР ведет расследование в отношении контактов с Россией президента США Трампа и его нынешнего и прошлого окружения. Манафорт в течение многих лет поддерживал хорошие отношения с Россией; руководитель его офиса в Киеве, Константин Килимник, ранее был переводчиком на службе в российской армии.

Летом 2016 года следователи антикоррупционного бюро Украины анализировали тайную кассовую книгу "Партии регионов" свергнутого президента Януковича. Помимо данных о выплатах для подкупа парламентариев, судей и журналистов, они обнаружили 22 пункта с именем "Манафорт" – в общей сложности, на сумму более 12,7 миллионов долларов. Тогда Манафорт опроверг факт получения наличных денег. Такие утверждения "необоснованные, глупые и бессмысленные". Но, согласно договору (вместе со счетом) от 14 октября 2009 года, опубликованному депутатом Лещенко, речь шла вовсе не о наличных.

Фирма Манафорта якобы предоставила счет за покупку компьютеров – но она не продает компьютеры

На счете указано название фирмы "Davis Manafort", она получила 750 000 долларов США от компании "Neocom Systems", зарегистрированной в налоговом раю Белиз, за поставку 501 компьютеров. Деньги переведены на счет фирмы "Davis Manafort", в банке Wachovia Bank в Александрии, штат Вирджиния. Подпись: Пол Манафорт. "Neocom Systems", в свою очередь, располагает банковскими счетами в Commerzbank во Франкфурте и Asiatic Universal Bank в Бишкеке, столице Кыргызстана.

Но "Davis Manafort" не продает компьютеры, фирма предоставляет консультации по вопросам политики. 14 октября 2009 года в "черной кассовой книге" была записана выплата на сумму 750 000 долларов "Манафорту". "Договор о якобы поставке компьютеров фиктивный, он призван скрыть то, как деньги украинских граждан незаконно переводят за рубежом", - говорит Сергей Лещенко. "Несколько бывших членов "Партии регионов" подтвердили, что партия часто использовала секретные счета в Бишкеке для осуществления платежей. Отмывание денег – преступление в США. Теперь американские власти должны прояснить этот вопрос". Лещенко до своей политической карьеры был журналистом-расследователем в интернет-издании "Украинская правда".

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Подпись на договоре совпадает с подписью Манафорта на заявлении Министерству юстиции США о его лоббистской деятельности 25 апреля 2000-х года. По данным New York Times, представитель Манафорта назвал "безосновательными" обвинения Лещенко, которые базируются на предполагаемом договоре. Из многочисленных мнений, высказанных Антикоррупционным бюро, очевидно, что "некоторые ставят под сомнение обоснованность доказательств о выплатах из черной кассы против Манафорта".

Подлинность "черной кассовой книги" не подлежит сомнению

Но на самом деле, украинское Антикоррупционное бюро не ставит под сомнение подлинность "черной кассовой книги". Бюро высказало свою позицию в отношении Манафорта всего один раз – 18 августа 2016 года. Тогда орган опубликовал 19 отсканированных страниц с отметками о платежах "Манафорту" с 2007 по 2012 годы, из "черной кассовой книги", которую исследуют "детективы бюро". С тех пор о сомнениях в отношении подлинности книги ничего не было известно. Борцы с коррупцией ограничились одним замечанием, сообщив, что Манафорт не ставил подписи возле пометок о платежах, следовательно, книга не может быть очевидным доказательством того, что он получал деньги.

Лещенко не сказал, есть ли опубликованный счет Манафорта у американского правосудия. Но это можно предположить. Антикоррупционное бюро Украины также финансируется за счет денежной помощи со стороны ЕС и США. В июне 2016 года было подписано соглашение о сотрудничестве с ФБР в вопросах борьбы с коррупцией и международного отмывания денег в Украине. Этот договор предусматривает обмен данными.