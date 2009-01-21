Тимошенко говорит, что для людей газ дорожать не должен, но решает не она...

Нет никаких оснований для повышения цены на газ для населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня на пресс-конференции после заседания Кабмина премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

“Правительство считает, что нет никаких оснований для повышения цены на газ для населения”, – отметила она.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО уточнила, что цену на газ для населения устанавливает Национальная комиссия регулирования электроэнергетики.

Как сообщал УНИАН, в начале января председатель Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ) Валерий КАЛЬЧЕНКО отправил в адрес Кабинета Министров Украины письмо, в котором рассматривает возможность упрощения дифференциации розничных цен на газ для населения и планирует их поэтапное повышение с февраля.

Согласно документу, комиссия, в частности, предлагает разделить потребителей на 2 группы: потребители, использующие газ для приготовления еды и подогрев воды (первая группа), и так называемые комплексные потребители, использующие природный газ также для отопления (вторая группа). При этом цену на газ для второй группы предлагается приравнять к цене газа, отпускаемого предприятиям коммунальной теплоэнергетики.

(Напомним, в настоящее время действует 4-уровневая схема дифференциации розничных цен на газ для населения, в основу которой положены годовые объемы потребления газа бытовыми абонентами. – УНИАН)

В письме предлагается провести повышение розничных цен на газ для населения в 2 этапа – с 1 февраля и с 1 мая.

На первом этапе стоимость газа для потребителей первой группы предлагается повысить на 25% до 618,75 грн. за тыс. куб. м, для потребителей второй группы (комплексные) – установить на уровне 872,78 грн. тыс. куб. м (на уровне цены, установленной для предприятий ТКЭ).

На втором этапе стоимость газа для потребителей первой группы предлагается вновь повысить на 25% до 773,44 грн. за тыс. куб. м, для потребителей второй группы (комплексные) – установить на уровне 1273 грн. тыс. куб. м. Такую же цену на газ с 1 мая предлагается установить для теплокоммунэнерго.

Напомним, в 2008 году НКРЭ дважды пересматривала дифференцированные розничные цены на газ для населения. Последнее повышение на 35% вступило в силу с 1 декабря.