Россия продолжает дестабилизацию Украины – МИД

09:46, 03 марта 2017
Политика
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Россия продолжает дестабилизацию Украины, убивая украинцев на Донбассе.

Ситуация на Донбассе обострилась / Фото УНИАН

Об этом в своем микроблоге в Twitter написала спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

"Россия продолжает дестабилизацию Украины, убивая наших людей. 116 нападений на украинские позиции вчера, 1 военнослужащий убит, 15 ранены", - отметила она.

Как сообщал УНИАН, боевики на Донбассе за минувшие сутки осуществили 116 обстрелов. Один украинский военный погиб, 15 ранены, 7 травмированы.

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Теги: #АТО#Донбасс#МИД