Россия продолжает дестабилизацию Украины – МИД
09:46, 03 марта 2017Политика
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Россия продолжает дестабилизацию Украины, убивая украинцев на Донбассе.
Ситуация на Донбассе обострилась / Фото УНИАН
Об этом в своем микроблоге в Twitter написала спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.
"Россия продолжает дестабилизацию Украины, убивая наших людей. 116 нападений на украинские позиции вчера, 1 военнослужащий убит, 15 ранены", - отметила она.
Ru continues to destabilize Ukraine killing our people. 116 attacks on positions RU yesterday, 1 soldier KIA, 15 WIA pic.twitter.com/E8s6QV3QEE— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 3 марта 2017 г.
Как сообщал УНИАН, боевики на Донбассе за минувшие сутки осуществили 116 обстрелов. Один украинский военный погиб, 15 ранены, 7 травмированы.
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