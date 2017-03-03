Россия продолжает дестабилизацию Украины – МИД

Об этом в своем микроблоге в Twitter написала спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

"Россия продолжает дестабилизацию Украины, убивая наших людей. 116 нападений на украинские позиции вчера, 1 военнослужащий убит, 15 ранены", - отметила она.

Ru continues to destabilize Ukraine killing our people. 116 attacks on positions RU yesterday, 1 soldier KIA, 15 WIA pic.twitter.com/E8s6QV3QEE — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 3 марта 2017 г.

Как сообщал УНИАН, боевики на Донбассе за минувшие сутки осуществили 116 обстрелов. Один украинский военный погиб, 15 ранены, 7 травмированы.