Аваков обвинил Садового в развертывании блокады Донбасса ради отвода внимания от львовского мусора

Об этом он сказал в ходе совещания премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с представителями металлургической промышленности, которую транслировал телеканал "112 Украина".

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"Я напрямую обращаюсь к уважаемому господину мэру Львова Садовому и председателя фракции "Самопомощь" Олега Березюку. Вы несете эту ответственность. Вы принимали эти решения, вы развернули кампанию в 20-градусные морозы, вы начали эту авантюру, в том числе, наверное, за то, чтобы не так внимательно смотрели на те проблемы с мусором, которые возникли во Львове. Вы пошли в эту грязную политическую мясорубку, вы будете нести за это ответственность", - сказал Аваков.

Как сообщал УНИАН, из-за блокади оккупированного Донбасса в Мариуполе могут остановиться заводы вследствие нехватки сырья.