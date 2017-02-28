Аваков обвинил Садового в развертывании блокады Донбасса ради отвода внимания от львовского мусора
Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что мэр Львова Андрей Садовый развернул торговую блокаду Донбасса, чтобы отвести внимание общественности от львовского мусора.
Об этом он сказал в ходе совещания премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с представителями металлургической промышленности, которую транслировал телеканал "112 Украина".
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"Я напрямую обращаюсь к уважаемому господину мэру Львова Садовому и председателя фракции "Самопомощь" Олега Березюку. Вы несете эту ответственность. Вы принимали эти решения, вы развернули кампанию в 20-градусные морозы, вы начали эту авантюру, в том числе, наверное, за то, чтобы не так внимательно смотрели на те проблемы с мусором, которые возникли во Львове. Вы пошли в эту грязную политическую мясорубку, вы будете нести за это ответственность", - сказал Аваков.
Как сообщал УНИАН, из-за блокади оккупированного Донбасса в Мариуполе могут остановиться заводы вследствие нехватки сырья.