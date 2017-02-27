Дела взяточников лежат мертво в суде – в ГПУ прокомментировали производства против чиновников (инфографика)

В Генпрокуратуре заявили, что дела о чиновников, которых поймали на взятках в крупных размерах лежат «мертво» в судах. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурара Юрия Луценко Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

«И главное – что производства передаются в суды для вынесения приговора. Однако там и лежат мертво. Так или заседания суда назначается раз в два месяца, или ВСП никак не согласится дать разрешение на привлечение своего коллеги к уголовной ответственности», - написала она.

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Сарган также обнародовала инфографику отдельных производств против чиновников.

Как сообщал УНИАН ранее, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили должностных лиц Государственной фискальной службы, которые требовали 70 млн гривен за возмещение НДС.

Правоохранители, в рамках открытого уголовного производства, задержали в Киеве группу посредников и сообщников при получении первой половины взятки.