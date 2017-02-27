Дела взяточников лежат мертво в суде – в ГПУ прокомментировали производства против чиновников (инфографика)

12:48, 27 февраля 2017
Политика
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В ГПУ пожаловались, что затягивание вызвано несколькими факторами.

В ГПУ объясняют, что дела просто лежат в судах / Фото УНИАН

В Генпрокуратуре заявили, что дела о чиновников, которых поймали на взятках в крупных размерах лежат «мертво» в судах. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурара Юрия Луценко Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

«И главное – что производства передаются в суды для вынесения приговора. Однако там и лежат мертво. Так или заседания суда назначается раз в два месяца, или ВСП никак не согласится дать разрешение на привлечение своего коллеги к уголовной ответственности», - написала она.

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Сарган также обнародовала инфографику отдельных производств против чиновников.

.facebook.com/LarysaSargan

Как сообщал УНИАН ранее, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили должностных лиц Государственной фискальной службы, которые требовали 70 млн гривен за возмещение НДС.

Правоохранители, в рамках открытого уголовного производства, задержали в Киеве группу посредников и сообщников при получении первой половины взятки.

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Теги: #суд#ГПУ