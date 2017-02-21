Автор идеи о передаче Крыма в аренду РФ не собирается сдавать депутатский мандат

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в комментарии журналистам.

Говоря о требовании Радикальной партии о сложении им мандата, Артеменко сказал: “Я вчера общался со своей женой, со своими родителями, с друзьями. И то, что в течение вчерашнего дня я получил тысячи, десятки тысяч сообщений в поддержку наших мирных инициатив, убеждает меня в том, что сейчас единственная возможность и единственная площадка для достижения главной моей цели - это парламент”.

Артеменко также отметил, что сейчас для его окончательного исключения из фракции Радикальной партии необходимо, чтобы спикер зачитал с трибуны соответствующее заявление. “После того я, конечно, остаюсь внефракционным депутатом”, - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, требование сложить мандат было выдвинуто Артеменко за его предложение передать Крым в аренду России.

В частности, 20 февраля, издание The New York Times сообщило, что за неделю до того, как Майкл Флинн ушел с поста советника президента США по нацбезопасности, ему было передано предложение нардепа от РПЛ Андрея Артеменко относительно отмены президентом Дональдом Трампом санкций против России.

Планом предусматривается вывод всех российских войск из восточной Украины; украинские избиратели, в соответствии с идеей Артеменко, должны решить вопрос о передаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет.

Фракция Радикальной партии вчера, 20 февраля, приняла решение об исключении Артеменко из своего состава.