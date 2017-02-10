Климкин анонсировал соглашение с Турцией о безвизовых поездках по внутренним документам

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

"У нас есть безвизовый режим, но в будущем и граждане Украины, и граждане Турции смогут посещать наши страны уже не используя обычные паспорта, а по внутренним документам", - заявил Климкин.

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"Мы договорились об этом. Нам осталось доработать технические детали. Мы очень надеемся, что соответствующее соглашение будет подписано в ближайшее время", - добавил он.

В свою очередь Чавушоглу подтвердил, что идет работа над тем, чтобы граждане могли ездить в Украину и Турцию без каких-либо паспортов для заграничных поездок, используя только внутренние удостоверения личности.

"Наши товарищи уже завершили подготовительный этап. На прошлой неделе был визит директора Департамента консульской службы Украины вместе с его командой по этому поводу", - сказал Чавушоглу.

По его словам, в аэропорту "Борисполь" было проведено успешное тестирование возможности осуществления таких поездок. Турция проведет такое же тестирование в своих аэропортах и пограничных пунктах пропуска.

"И, я думаю, нам удастся к началу летнего сезона воплотить этот проект", - подчеркнул Чавушоглу.