Наша Украина и ПРП обвиняют Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины

“Наша Украина” заявляет, что официальные комментарии одного из департаментов Министерства иностранных дел Российской Федерации относительно языка общения органов самоуправления Украины являются грубым вмешательством во внутренние дела нашего государства.

Об этом говорится в заявлении “Нашей Украины” по поводу комментариев МИД РФ о “дискриминации русского языка в Украине”.

“Наша Украина” всегда выступала и будет выступать за добрососедские взаимоотношения с Россией и гарантирует свободное развитие всех языков, в том числе и русского, на своей территории, отмечается в заявлении.

По убеждению авторов заявления, подобные шаги чиновников МИД Российской Федерации никоим образом не способствуют налаживанию и гармонизации украинско-российских взаимоотношений. Такие действия лишь нагнетают искусственно созданную языковую проблему, которая согласно социологическим данным не является насущной для населения всех регионов Украины, говорится в заявлении.

Как напоминают в “Нашей Украине”, развитие русского и других языков в нашем государстве гарантирует и Конституция Украины, и действующие законы. “Однако отдельные российские чиновники закрывают глаза на действующее законодательство Украины и продолжают заниматься политическими спекуляциями на языковой почве”, - отмечается в заявлении.

То же самое, по словам “нашеукраинцев”, касается и любых высказываний относительно предоставления русскому языку статуса второго государственного. “Такие действия несут осознанно декларативный и провокационный характер, подобный вопрос предусматривает сложную юридическую процедуру путем внесения изменений в Основной Закон Украины. Поэтому адекватные шаги Министерства юстиции и Министерства иностранных дел Украины по этому вопросу осуществлены в рамках их конституционных полномочий”, говорится в заявлении.

Кроме того, “Наша Украина” считает “дипломатическим абсурдом” указания одной страной органам самоуправления другой, каким языком они должны пользоваться.

В свою очередь партия “Реформы и порядок” также считает, что заявление департамента информации и прессы Министерства иностранных дел России о «дискриминации русского языка в Украине» – это ничто иное как вмешательство во внутренние дела украинского государства.

Как сказал заместитель председателя ПРП Сергей СОБОЛЕВ, «содержание высказываний представителей российского МИД очень удивляет».

«Когда заявляют о «притеснениях» русского языка в Ивано-Франковской области, где на этом языке разговаривает меньший процент населения, чем процент населения России, разговаривающий на украинском, то такие обвинения выглядят высосанными из пальца», – отметил С.СОБОЛЕВ.

По его убеждению, «все другие тезисы заявления также являются лишь попыткой в очередной раз использовать языковую карту для раздувания конфликтов в Украине».

«Удивляет также, что внешнеполитическое ведомство Украины до сих пор не дало оценки действиям должностных лиц Российской Федерации, которые прямо разжигают межнациональную вражду», – заметил С.СОБОЛЕВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня в МИД РФ заявили, что факты дискриминации русского языка в Украине больше нельзя игнорировать и представлять как незначительное явление.

"Гонителям русского языка в Украине необходимо наконец осознать, что двуязычность в Украине - это явление, которое исторически сложилось, и поэтому заниматься искоренением русского языка подобными методами просто контрпродуктивно", - говорится в комментарии.

В МИД РФ объяснили, что особенно не дают покоя русскому языку местные власти некоторых западных регионов Украины. "Затягивание гаек" в отношении русского языка касается здесь не только традиционной сферы официального общения, но и бытовой.