В ВР нарастает напряжение: депутаты готовятся блокировать трибуну

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН проводит совещание с лидерами фракций относительно создания в парламенте временной следственной комиссии по ситуации в банковской сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, также на это совещание приглашены председатель Комитета ВР по вопросам финансов и банковской деятельности Николай АЗАРОВ и председатель комитета ВР по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента Александр ЕФРЕМОВ.

Сессионное заседание Верховной Рады продолжается. На нем председательствует первый заместитель председателя ВР Александр ЛАВРИНОВИЧ.

Необходимость проведения совещания у В.ЛИТВИНА была обусловлена тем, что ряд фракций настаивал на необходимости принятия уже сегодня решения парламента относительно создания такой ВСК.

В то же время А.ЕФРЕМОВ отметил, что комитет рассмотрел два проекта постановления по данному вопросу, но не поддержал их, поскольку в них не соблюдены нормы регламента. По его словам, фракциями не были предложены представители в эту комиссию, а также нарушены некоторые регламентные нормы.

Во время обсуждения этого вопроса в сессионном зале народные депутаты от БЮТ стали собираться с целью блокирования трибуны в случае, если вопрос ВСК не будет рассматриваться сегодня в парламенте.

Тогда В.ЛИТВИН и предложил провести совещание и согласовать позиции.