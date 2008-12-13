В НУ-НС за коалицию трех подписались 37 из 72 нардепов (фамилии)

37 из 72 народных депутатов фракции «Наша Україна - Народная самооборона» поставили свои подписи в поддержку решения фракции о создании парламентской коалиции в составе депутатских фракций блока НУ-НС, БЮТ и Блока Литвина.

Об этом свидетельствует копия подписного листа, опубликованная в сегодняшнем номере газеты «Зеркало недели».

В частности, свои подписи в поддержку коалиции НУ-НС, БЮТ и Блока Литвина поставили: Юрий КАРМАЗИН, Владимир МАРУЩЕНКО, Николай КАТЕРИНЧУК, Николай МАРТЫНЕНКО, Александр ДОНИЙ, Александр ТРЕТЬЯКОВ, Давид ЖВАНИЯ, Тарас СТЕЦЬКИВ, Юрий ГРЫМЧАК, Валерий БОРИСОВ, Виктор ШЕМЧУК, Сергей ХАРОВСКИЙ, Владимир АРЬЕВ, Борис ТАРАСЮК, Александр БОНДАРЬ, Вячеслав КОВАЛЬ, Александр ЧОРНОВОЛЕНКО, Владимир СТРЕТОВИЧ, Иван СПОДАРЕНКО, Кирилл КУЛИКОВ, Геннадий МОСКАЛЬ, Александр ОМЕЛЬЧЕНКО, Сергей ВАСИЛЕНКО, Юрий СТЕЦЬ, Олег НОВИКОВ, Эдуард ЗЕЙНАЛОВ, Екатерина ЛУКЬЯНОВА, Анатолий ГРИЦЕНКО, Юрий КОСТЕНКО, Мустафа ДЖЕМИЛЕВ, Игорь ПАЛИЦА, Ирина ГЕРАЩЕНКО, Владислав КАСЬКИВ, Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ, Ольга ГЕРАСИМЬЮК, Руслан КНЯЗЕВИЧ и Александр КЛИМЕНКО.